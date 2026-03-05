Soprano : Il y a mille façons de vivre sa foi

Soprano, ancien membre des Psy 4 de la rime devenu star de la variété urbaine, évoque pour la première fois avec finesse la place de son épouse Alexia dans sa vie privée. Figures, dates et confidences : le chanteur, juré de The Voice et des The Voice Kids, revient sur ses origines, son parcours artistique et les différences culturelles et religieuses au sein de son couple.

Né Saïd M’Roumbaba et formé au sein du groupe marseillais Psy 4 de la rime, Soprano s’est d’abord imposé dans le rap des années 2000, aux côtés d’Alonzo, Vincenzo et Sya Styles, sous l’influence de figures comme Akhenaton et le collectif IAM. Sa trajectoire solo, entamée au milieu des années 2000 avec des titres comme Puisqu’il faut vivre, l’a progressivement conduit vers une pop plus accessible, lui ouvrant les portes du grand public et des plateaux télévisés.

Reconnu aujourd’hui comme une tête d’affiche de la chanson française, Soprano apparaît également comme une personnalité médiatique apaisée, jury dans les émissions The Voice et The Voice Kids et sujet d’un documentaire sorti sur Disney+ en 2022, intitulé Soprano, à la vie, à la mort. Ce documentaire aborde ses débuts, sa montée en notoriété, ses doutes et des épisodes sombres, y compris son passage par des pensées suicidaires dont il parle sans détours : “J’étais en mode : ‘Fuck le monde… J’ai cru que j’allais mourir…’”.

Soprano et Alexia : vingt ans de mariage, trois enfants et des cultures mêlées

Le chanteur est marié à Alexia depuis 2006. Le couple, discret sur sa vie privée, a célébré cette année leurs deux décennies d’union, selon les éléments rapportés par la presse. Ensemble, ils ont deux enfants. Soprano est également père d’un troisième enfant, né sous X, qu’il a rencontré plus tard.

Alexia, selon les confidences du chanteur, est d’origine espagnole et italienne et a été élevée dans une autre culture. Soprano insiste sur cette différence de parcours culturelle et sur la manière dont ils se sont construits ensemble : “Elle a été élevée dans une autre culture. Mais on s’est construits ensemble, dans cette nuance, dans cette ouverture.”

Le couple partage des appartenances religieuses distinctes, un point abordé par Soprano lors d’un entretien accordé à La Tribune du dimanche. Il évoque la foi comme une réalité multiple au sein du couple, précisant : “Croire ne veut pas dire croire tous pareils. Il y a mille façons de vivre sa foi, ou de ne pas la vivre.”