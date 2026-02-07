Sophie Marceau : Christa Théret explique pourquoi elle a décliné LOL 2.0

Christa Théret a décliné la proposition de reprendre son rôle dans LOL 2.0, qui sort en salles le 11 février, tandis que Sophie Marceau a accepté de retrouver la réalisatrice Lisa Azuelos pour ce deuxième volet. La réalisatrice a choisi d’introduire la jeune Thaïs Alessandrin, sa fille, pour remplacer l’ancienne héroïne et poursuivre l’histoire sans la présence de Lola, absente à l’écran en raison d’un départ à l’étranger.

L’actrice révélée à 18 ans par le premier film, aujourd’hui âgée de 35 ans, explique dans une interview accordée à Allociné avoir refusé rapidement la proposition : « J’ai une immense tendresse pour le premier film. Je ne veux contrarier personne. Simplement, seize ans après le rôle, je ne me sentais pas de le reprendre ». Pendant que Jérémy Kapone a accepté de reprendre son rôle de Maël sans hésiter, Christa Théret affirme s’être engagée récemment dans des projets « plus indépendants » et ne pas retrouver de sens à renouer avec ce personnage.

Pour compenser l’absence de l’ancienne interprète de Lola, Lisa Azuelos a imaginé de nouveaux axes narratifs et changé la distribution de certains rôles. La réalisatrice a expliqué avoir contacté Christa Théret dès l’élaboration du scénario et avoir envisagé de recaster — une option finalement écartée au profit d’une autre solution scénaristique impliquant la famille d’Azuelos.

Un choix de réalisation et des répercussions sur le scénario

Lisa Azuelos relate que le refus de Christa Théret a été, un temps, de nature à remettre en question la poursuite du projet : « Quand elle a refusé, je me suis dit : Je ne fais pas le film ». Face à cette impasse, la réalisatrice a préféré recentrer l’intrigue autour d’un nouveau personnage interprété par sa fille, Thaïs Alessandrin, qui n’avait que dix ans lors du premier volet. Ce choix modifie la dynamique initiale et permet d’introduire de nouveaux enjeux familiaux et générationnels.

Le casting comporte également des nouveautés : Victor Belmondo incarne Théo, un fils qui n’existait pas dans la première histoire, et la comédienne Françoise Fabian, qui aura 93 ans en mai prochain, reprend le rôle de la grand-mère. Dans la narration du second film, l’absence de Lola sera expliquée par son installation à l’étranger, tandis qu’un frère — Théo — fait son apparition dans l’entourage d’Anne, le personnage de Sophie Marceau.

Concernant la participation de Sophie Marceau, Lisa Azuelos indique qu’elle n’a pas eu de difficulté à la convaincre : « C’est de loin celle avec qui ça a été le plus facile. Parce que le premier script qu’on a écrit, elle l’a lu et elle a tout de suite adoré ». Dans LOL 2.0, Anne pense pouvoir retrouver une certaine tranquillité après le départ de ses enfants, mais cette hypothèse est remise en cause par le retour de Louise, affectée par un échec sentimental et professionnel, et l’annonce par Théo qu’Anne va devenir grand-mère.