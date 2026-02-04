Sonia Mabrouk enceinte à 48 ans, absente de l’antenne de CNews

Sonia Mabrouk a été absente de l’antenne de CNews lors de l’édition de Midi News du 4 février 2026, provoquant interrogations et réactions sur les plateaux et les réseaux sociaux. Remplacée inopinément par Élodie Huchard, la journaliste, également animatrice sur Europe 1, n’a fait l’objet d’aucune communication préalable de la direction de la chaîne.

La disparition soudaine de son nom du générique de Midi News a surpris les téléspectateurs, d’autant qu’elle était apparue à l’antenne le matin même. L’absence n’a pas été expliquée avant la diffusion et la substitution a été constatée en direct par le public fidèle du créneau de midi.

Cette interruption d’antenne intervient dans un contexte médiatique tendu pour Sonia Mabrouk, déjà au centre de discussions après ses propos récents sur la présence à l’antenne de Jean‑Marc Morandini. Les informations publiques disponibles ne contiennent pas de confirmation directe de la part de la journaliste ou de son entourage.

Circonstances déclarées et versions divergentes

Plusieurs éléments ont été avancés pour expliquer son absence. D’un côté, le journaliste Clément Garin a fait état d’une altercation présumée entre Sonia Mabrouk et Serge Nedjar, directeur général de CNews. Cette information a circulé dans la presse et sur les réseaux, alimentant les questions sur un possible différend en interne.

De son côté, le service communication du groupe Canal+ a démenti tout incident de nature conflictuelle et a fourni une autre version des faits. Selon le communiqué relayé par les médias, « Sonia ne se sentait pas bien après l’interview. Elle est enceinte et à 48 ans, il s’agit d’une grossesse à risques ». Cette précision sur l’âge diffère des éléments indiquant ailleurs qu’elle est âgée de 49 ans ; le service de communication et d’autres sources semblent donc s’exprimer avec des mentions chiffrées variables.

Sonia Mabrouk avait rendu publique sa grossesse en novembre 2025 et déclaré attendre un garçon, après la naissance de sa fille Soraya. La communication officielle du groupe Canal+ a insisté sur la dimension médicale de l’absence en expliquant que la grossesse nécessitait une attention particulière.

Par ailleurs, CNews a annoncé que Sonia Mabrouk ne présenterait pas non plus l’émission La Grande Interview prévue le lendemain, face à Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement. Le service communication a indiqué à la presse que la fille de la journaliste était souffrante, fournissant ainsi un élément complémentaire pour justifier ses absences programmées.

Aucune confirmation directe de Sonia Mabrouk ou de son entourage n’a été publiée au moment des informations rapportées ici.