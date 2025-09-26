Slovaquie : amendement constitutionnel anti-LGBT+ adopté

PAR PAYS
Le Parlement slovaque a adopté, vendredi 26 septembre, un amendement constitutionnel limitant les droits des personnes LGBT+ et faisant primer le droit national sur le droit européen. Le texte, qui restreint les droits des couples de même sexe et rend plus difficile le changement de genre des personnes intersexuées, a été approuvé par 90 députés sur 99 élus présents, l’opposition s’abstenant de participer au vote. Initialement programmé le mercredi 24 septembre, le scrutin avait été reporté sine die pour défaut de majorité avant de revenir à l’ordre du jour vendredi. Fin janvier, lors de la publication du projet d’amendement, le Premier ministre nationaliste Robert Fico avait invoqué « les traditions, l’héritage culturel et spirituel de nos ancêtres » pour dresser « un barrage constitutionnel face au progressisme » et rétablir « le bon sens ».

