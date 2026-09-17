Simon Adingra sollicité pour porter le cacao ivoirien à l’international

Bruno Koné a proposé à l’international ivoirien Simon Adingra d’intégrer un futur pool d’ambassadeurs bénévoles chargé de promouvoir le cacao ivoirien à l’étranger.

L’international ivoirien Simon Adingra a été sollicité mercredi 16 septembre 2026 à Amsterdam pour intégrer un futur pool d’ambassadeurs bénévoles du cacao ivoirien. La proposition lui a été faite par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, en marge de la 82e réunion du Conseil d’administration du Fonds commun pour les produits de base (CFC).

Le projet envisagé doit réunir des personnalités issues du sport, de la culture et du monde artistique afin de renforcer la visibilité du cacao ivoirien à l’international. Bruno Koné a expliqué avoir directement proposé au footballeur de rejoindre cette initiative, estimant que sa présence à Amsterdam donne une portée particulière à la démarche.

Le projet reste toutefois au stade de la proposition. Aucune nomination officielle de Simon Adingra comme ambassadeur du cacao n’a été annoncée et la composition du futur pool n’a pas encore été rendue publique. Le titre envisagé est bénévole, selon les explications données par le ministre.

Le choix d’Adingra intervient quelques jours après son arrivée à l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a officialisé le 2 septembre son prêt en provenance de Sunderland pour le reste de la saison, avec une option d’achat. Bruno Koné a lui-même souligné le symbole d’un joueur ivoirien désormais installé à Amsterdam au moment où il cherche à donner davantage d’écho international au cacao du pays.

À 24 ans, Simon Adingra reste l’une des figures les plus identifiées de la génération ivoirienne sacrée championne d’Afrique en 2024. Lors de la finale de la CAN face au Nigeria, il avait délivré deux passes décisives, dont celle du but victorieux de Sébastien Haller. Ajax rappelle également qu’il compte désormais 30 sélections avec les Éléphants.

Son arrivée aux Pays-Bas lui donne par ailleurs un nouveau point d’ancrage européen. Ajax le présente comme le deuxième joueur ivoirien de son histoire après Sébastien Haller. Le club a expliqué, lors de son recrutement, miser notamment sur sa vitesse, sa capacité de percussion et son expérience internationale.

Bruno Koné présente le futur réseau d’ambassadeurs comme un outil de promotion destiné à mieux faire connaître le cacao ivoirien sur les marchés extérieurs. Le ministre relie cette visibilité à la valorisation de la production et à l’amélioration des revenus des producteurs. Le calendrier de mise en place du pool n’a pas encore été communiqué.