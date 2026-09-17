Le rappeur ivoirien a officialisé un partenariat avec la marque de paris MELBET, qui compte l’utiliser comme visage de ses campagnes en Côte d’Ivoire.

Suspect 95 devient ambassadeur de MELBET en Côte d’Ivoire. Le partenariat entre le rappeur ivoirien et la marque internationale de paris a été officialisé le 10 septembre 2026, après plusieurs jours de rumeurs autour d’une collaboration commerciale.

Selon l’annonce publiée par la marque et relayée par plusieurs médias, Suspect 95 doit devenir le visage de campagnes de MELBET destinées au marché ivoirien. L’artiste a présenté cette collaboration comme « un grand honneur », sans qu’une durée de contrat ni des éléments financiers ne soient précisés dans la communication rendue publique.

Dans son message, MELBET explique avoir retenu le rappeur pour son influence, sa proximité avec le public et sa capacité à créer des tendances. Linfodrome, qui a repris l’annonce le 15 septembre, souligne que l’officialisation est intervenue après plusieurs jours de spéculations sur les réseaux sociaux.

Ce partenariat ajoute une dimension commerciale à une année déjà active pour Suspect 95. Apple Music référence son projet « Démosthène », publié le 27 mars 2026, comme un album de neuf titres comprenant notamment « Mentalité », « Moyo », « Djamanan », « Energy » et « Introspection ».

Le rappeur a également participé au single « Comme ça » de Miedjia, sorti le 3 juillet 2026. Cette collaboration figure sur Spotify sous le label Cosmosis Nation, avec une distribution assurée par Virgin Music Africa.

L’annonce du partenariat avec MELBET précise que les prochaines campagnes associant Suspect 95 viseront spécifiquement la Côte d’Ivoire, où l’artiste reste l’une des figures les plus identifiées du rap local.