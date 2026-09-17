Bénin : la CAF annonce un terrain synthétique pour le football scolaire à Cotonou

La Confédération africaine de football a inscrit Cotonou parmi les villes bénéficiaires de ses projets issus du Championnat africain de football scolaire. Le projet béninois prévoit la réalisation d’un terrain en gazon synthétique.

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique à Cotonou, dans le cadre des projets financés par les primes du Championnat africain de football scolaire. Le Bénin figure parmi les pays retenus dans la nouvelle série d’infrastructures dévoilée mercredi 16 septembre 2026.

Le projet béninois doit prendre la forme d’un terrain synthétique destiné au football. La CAF a placé Cotonou aux côtés de plusieurs villes africaines appelées à recevoir des équipements éducatifs ou sportifs, sans fixer pour l’instant de date de remise pour le site béninois.

Le programme transforme les primes distribuées lors du Championnat africain de football scolaire en investissements dédiés aux écoles et au développement du sport. L’initiative repose sur une dotation initiale de 10 millions de dollars de la Fondation Motsepe, selon la CAF.

Le Bénin avait terminé troisième du tournoi continental masculin en avril 2026 à Harare. Les Guépards scolaires avaient battu le Maroc 1-0 lors du match pour le bronze, grâce à un but d’Abel Mevowanou. Cette troisième place correspond à une prime de 150 000 dollars, les dotations de cette compétition étant réservées à des projets éducatifs et à des infrastructures de football.

La CAF a déjà engagé les premières remises d’infrastructures de cette série. Un bâtiment scolaire doit être inauguré à Addis-Abeba ce 17 septembre, puis un autre à Juba le 19 septembre. Des installations sont également programmées en Afrique du Sud et en Égypte au cours des prochaines semaines.

Pour Cotonou, la confédération n’a pas encore annoncé l’établissement bénéficiaire ni le calendrier précis de réalisation du terrain synthétique.