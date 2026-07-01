Fort Boyard et Cyril Féraud préparent un changement radical d’ici 2028

Fort Boyard, emblématique fort construit au large de la Charente-Maritime, s’apprête à vivre des transformations majeures d’ici 2028. L’émission télévisée culte qui y est enregistrée, actuellement animée par Cyril Féraud, reste fidèle à cette forteresse chargée d’histoire, mais prépare son grand renouvellement en lien avec un vaste chantier qui vise à restaurer le monument dans son état originel. Pilotés en partenariat avec le Département de la Charente-Maritime, ces travaux structurants marqueront une nouvelle ère pour le site, mêlant restauration patrimoniale et évolution scénographique dans un calendrier serré qui doit s’achever dans quatre ans.

Antoine Weber, producteur exécutif de l’émission, résume ainsi l’importance du projet : « En 2028, ce sera vraiment la fin. » Cette phrase souligne la durée et l’ampleur du chantier engagé qui vise à redonner à Fort Boyard son apparence historique, en s’inspirant de l’architecture napoléonienne. Le décor sera intégralement repensé, avec notamment l’installation d’un brise-lames et la création d’un port d’accostage, afin de protéger le fort des assauts de la mer et de faciliter l’accès maritime. Ces interventions modèleront sans doute l’identité visuelle et fonctionnelle du site et pourront potentiellement influer sur la dynamique des tournages futurs.

Lancée officiellement lors de la conférence de presse de la saison 2026, cette rénovation colossale s’inscrit dans une logique de préservation patrimoniale et de modernisation des infrastructures. L’implication du Département de la Charente-Maritime est essentielle dans l’avancement des travaux, permettant une coopération étroite entre la production audiovisuelle et les autorités locales en charge du patrimoine et de l’environnement.

Des travaux nocturnes pour préserver le tournage et un fort rénové d’ici 2028

À ce stade, les téléspectateurs ne perçoivent aucun changement significatif à l’écran concernant l’apparence de Fort Boyard. Guillaume Ramain, producteur artistique de l’émission, confirme que les opérations menées jusqu’à présent n’impactent pas la continuité du tournage. Les interventions sont effectuées exclusivement de nuit, entre 20 heures et 4 heures du matin, afin d’éviter toute gêne pendant les prises de vues diurnes. Cette organisation spécifique permet de concilier la production du programme avec la réalisation simultanée des travaux de rénovation.

Parmi les principales modifications prévues, l’installation d’un brise-lames sur la face nord du fort permettra de diminuer l’érosion causée par les vagues qui frappent directement la structure. Un port d’accostage prendra place sur le côté sud, facilitant les opérations logistiques et renforçant la sécurité d’accès. Cette zone sud est également le lieu où les contraintes les plus fortes ont été identifiées, ce qui explique que cette année aucune nouveauté ne soit intégrée sur ce secteur-là, afin de permettre au Département de porter son travail à bien sans interférer avec les activités de tournage.

Ce chantier, d’une ampleur exceptionnelle, s’inscrit dans un calendrier tendu, mais les équipes restent confiantes. Le producteur Antoine Weber a indiqué que les ouvriers n’ont pas accumulé de retard majeur, ce qui est un signe favorable pour la bonne tenue du calendrier établi. L’achèvement complet des travaux, incluant le port d’accostage et le brise-lames, est attendu pour l’année 2028, date à laquelle tant la production que les partenaires espèrent pouvoir marquer la fin de cette phase de restauration.

En attendant, le décor visible lors de la saison 2027 restera proche de celui que le public connaît actuellement, sans changements majeurs perceptibles. Cette stratégie répond à la nécessité de ménager un équilibre entre rénovation et continuité d’un programme télévisé plébiscité par ses fans.

Plusieurs maquettes ont déjà été présentées dans la presse, offrant un avant-goût de ce à quoi ressemblera le fort rénové. Le choix de retrouver la silhouette napoléonienne témoigne d’une volonté de renforcer l’authenticité historique du lieu, tout en lui redonnant une nouvelle jeunesse adaptée aux besoins techniques et esthétiques de l’émission.

La production a par ailleurs confirmé que des discussions sont en cours avec le Département concernant l’exploitation future des nouvelles structures. Ces échanges ont commencé à faire émerger des idées innovantes pour les jeux et épreuves, notamment envisageant des captations en pleine mer autour du fort, ce qui pourrait repenser certaines modalités du célèbre jeu télévisé. Ces pistes restent en cours de réflexion et n’ont pour l’instant pas été détaillées dans leur teneur précise.