Shakira remercie Kylian Mbappé pour sa participation au clip Dai Dai

Quelques minutes avant le coup d’envoi du quart de finale France–Maroc, Kylian Mbappé a reçu un message public de soutien de la part de la chanteuse Shakira, auteure de l’hymne officiel de la Coupe du monde 2026. La publication, postée sur le compte Instagram de la star colombienne le jeudi 9 juillet 2026, met en lumière la participation du capitaine des Bleus au clip de Dai Dai et intervient alors que le joueur fait l’objet d’attaques verbales d’origine extra-sportive.

Sur son compte, Shakira a exprimé sa reconnaissance envers Mbappé en révélant qu’il avait été « le tout premier joueur à avoir accepté de participer » au clip de Dai Dai, chanson coécrite avec le rappeur nigérian Burna Boy et choisie comme hymne officiel du Mondial 2026. La chanteuse a ajouté : « Kylian, je t’en serai éternellement reconnaissante. Merci infiniment », saluant ainsi l’engagement du footballeur dans le projet musical.

Le clip, dévoilé le 23 mai, a rapidement rencontré un large public en ligne et a dépassé les deux millions de likes. Outre Mbappé, plusieurs grandes figures du football y apparaissent, dont Lionel Messi, Harry Kane et Vinicius Junior. Le titre — dont le nom signifie « allez, allez » en italien — sera notamment réentendu en live lors du show de la mi-temps de la finale, programmé le 19 juillet à New York, où Shakira partagera la scène avec Madonna et le groupe BTS sous la direction de Chris Martin.

Un message de gratitude signé Shakira

La déclaration de Shakira arrive alors que la situation extra-sportive entourant Kylian Mbappé continue d’alimenter la polémique. Depuis le huitième de finale contre le Paraguay, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a multiplié les attaques verbales à l’encontre du capitaine des Bleus, y compris des propos classés comme racistes et des comparaisons jugées injurieuses.

Dans les premières attaques, la parlementaire a évoqué des images racistes, comparant le joueur à un « chimpanzé » et faisant référence aux « noix de coco » en lien avec son enfance. Le joueur avait alors qualifié ces propos de « misérables » sur ses réseaux sociaux.

Mercredi 8 juillet, lors d’une séance du Sénat paraguayen, Celeste Amarilla a de nouveau visé Mbappé en reprochant au joueur d’avoir refusé de serrer la main du gardien Orlando Gill et en tenant l’insulte « Ce fils de pute ». Ces propos ont entraîné l’ouverture d’une procédure par le Parquet de Paris pour injure publique aggravée et provocation à la haine.

Face à ces attaques, Kylian Mbappé a répondu sur les réseaux sociaux en qualifiant la sénatrice de « femme méprisable et indigne de sa fonction ». Sportivement, le capitaine des Bleus a répondu sur le terrain : Mbappé a inscrit un but lors du quart de finale et, avec Ousmane Dembélé, a permis à la France de l’emporter 2-0 contre le Maroc, se hissant ainsi en demi-finale de la compétition.