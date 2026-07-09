Canicule : ces oreillers Emma promettent des nuits plus fraîches avec 45 % de réduction

L’essentiel à retenir

Emma commercialise un lot de deux oreillers « Original Adapt Thermorégulants » présentés comme conçus pour limiter la chaleur nocturne et offrir un maintien ajustable de la tête et de la nuque ; l’offre est affichée à 129,78 € au lieu de 235,98 € dans le cadre des soldes d’été, réduction annoncée jusqu’au 21 juillet, sous réserve de disponibilité.

Chaque oreiller combine plusieurs couches de mousses différentes : une mousse ThermoSync destinée à participer à la régulation de la température corporelle, une mousse HRX pour le soutien et une mousse à mémoire de forme en gel qui épouse les contours de la tête et du cou. Les couches sont décrites comme modulables, ce qui permet d’ajuster le niveau de fermeté en fonction des préférences du dormeur.

La housse est présentée comme respirante et amovible ; elle favorise la circulation de l’air, facilite l’évacuation de l’humidité et peut être lavée en machine. Emma met en avant une certification OEKO-TEX pour les matériaux, une mention qui atteste, selon le standard, de l’absence de certaines substances nocives dans les textiles testés.

Caractéristiques techniques, usage et conditions commerciales

La combinaison de mousses joue trois rôles distincts : la mousse ThermoSync pour la thermorégulation, la mousse HRX pour un soutien structurel et la mousse à mémoire de forme en gel pour l’adaptation morphologique. La société indique que cette association vise à limiter les sensations de chaleur en répartissant mieux la température autour de la tête et du cou, tout en conservant un maintien adapté aux personnes changeant fréquemment de position pendant la nuit.

La housse amovible, respirante et lavable en machine est mise en avant comme élément d’entretien pratique et hygiénique. L’évaporation de la transpiration et la circulation d’air sont présentées comme des facteurs permettant de prolonger la sensation de fraîcheur lorsque les températures ambiantes augmentent, une caractéristique recherchée lors des épisodes de forte chaleur estivale.

La certification OEKO-TEX citée par Emma concerne l’absence de certaines substances chimiques au niveau des textiles. Elle est souvent utilisée par les fabricants pour rassurer les consommateurs sensibles aux traitements chimiques des tissus ; elle ne constitue pas une garantie d’absence totale d’allergènes, mais atteste du respect de critères définis par cet organisme.

Commercialisé actuellement en lot de deux, le produit est proposé à un tarif promotionnel de 129,78 €, soit une réduction annoncée de 45 % sur le prix initial de 235,98 €. La promotion fait partie d’une opération plus large annoncée par la marque, indiquant des remises pouvant aller jusqu’à 50 % sur une sélection d’articles de literie, et est annoncée comme valable jusqu’au 21 juillet, sous réserve de disponibilité des stocks.

Les prix mentionnés dans cet article sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Certains liens associés à la promotion sont des liens d’affiliation susceptibles d’utiliser des traceurs, permettant au média de percevoir une commission en cas d’achat sur le site partenaire.