Melissa Gilbert découvre qu’elle a trois frères aînés

À 62 ans, Melissa Gilbert, célèbre pour son rôle de Laura Ingalls dans la série culte La petite maison dans la prairie, a récemment fait une découverte inattendue qui bouleverse sa généalogie. Jusqu’à ces dernières semaines, elle ignorait totalement l’existence de trois frères aînés. Cette révélation a été annoncée le jeudi 9 juillet 2026 sur son compte Instagram, au moment même où Netflix lançait le reboot de la série qui l’a fait connaître mondialement. Cette coïncidence temporelle a rapidement suscité l’attention des médias et de ses fans.

Melissa Gilbert a dévoilé avoir retrouvé Matt, Laird et Mark, les trois frères issus de sa mère biologique, dont Mark est malheureusement décédé. Elle a exprimé son émotion en écrivant : « J’ai toujours souhaité avoir un grand frère et j’ai découvert que j’en ai trois ». Cette annonce marque un tournant majeur dans la vie de l’actrice, longtemps rattachée uniquement à sa famille adoptive et à son héritage paternel, où les relations étaient souvent tendues et remplies de mystères.

Le contexte familial de Melissa Gilbert est complexe. Adoptée à la naissance par la comédienne Barbara Cowan et l’acteur Paul Gilbert, elle a grandi avec Jonathan et Sara, ses frère et sœur adoptifs, dans un foyer aimant. Pendant des décennies, elle n’avait eu de contact qu’avec la branche paternelle biologique, marquée par des liens distendus et des non-dits. La découverte récente de ses frères aînés du côté maternel ouvre un nouveau chapitre dans sa vie familiale.

Une enquête généalogique menée par un cousin éloigné mène à la découverte des frères

Cette recherche familiale a été rendue possible grâce à une application de généalogie. Melissa Gilbert s’est en effet mise en contact avec un « cinquième cousin biologique » qui a mené une enquête minutieuse pour retrouver ses frères. Ce cousin éloigné a joué un rôle clé dans cette reconstitution familiale inattendue, selon le magazine américain Entertainment Weekly.

L’actrice a annoncé sur Instagram son intention de partager plus de détails sur cette découverte et sur « la véritable histoire de [leurs] adoptions » via son compte Substack, une plateforme d’échanges et de publication. De plus, elle a évoqué qu’un quatrième demi-frère, cette fois du côté paternel, reste encore à localiser.

Le site Hello Magazine rapporte que ses parents biologiques auraient, après sa conception, chacun quitté leur conjoint respectif pour se marier avant de se résoudre à confier Melissa à l’adoption. Ils auraient été submergés par un grand nombre d’enfants à charge, ce qui a conduit à cette décision difficile.

Des retrouvailles marquées par le témoignage de Matt, l’un des frères retrouvés

Son frère aîné Matt, âgé de 66 ans, a pris la parole sur Instagram pour raconter cette étonnante découverte : « Après 66 ans, j’ai appris que mes frères Laird Steven E. Paine, Mark A. Olson Sr. et moi avions une sœur biologique ». Profitant de l’occasion, il a tenu à préciser que la célébrité de Melissa Gilbert importait peu dans cette nouvelle relation fraternelle, déclarant : « Ce qui compte le plus pour moi, ce n’est pas qu’elle soit une personnalité publique ».

Il a également rendu hommage à Marianna, sœur adoptive de Melissa, affirmant que leur lien ne serait pas affecté par cette révélation tardive. Cette histoire de retrouvailles familiales s’inscrit dans un contexte médiatique particulier puisque, ce même jeudi, une nouvelle adaptation de La petite maison dans la prairie a été diffusée sur Netflix.

Cette nouvelle version, tournée à Winnipeg entre juillet et octobre 2025, met en avant l’actrice Alice Halsey dans le rôle de Laura Ingalls, celui qui avait fait connaître Melissa Gilbert dans les années 1970. Lors d’une interview en février 2025, Melissa Gilbert avait encouragé ce projet, estimant qu’il y avait « de la place » pour une nouvelle interprétation de cette œuvre emblématique. La première saison, composée de huit épisodes, se concentre sur l’installation de la famille Ingalls dans l’État du Kansas et a été renouvelée pour une deuxième saison avant même sa sortie.