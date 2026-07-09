Lucie Bernardoni soutient Franck Lenar pour la sortie de son premier EP

Franck Lenar, ancien candidat de la Star Academy, publie son premier EP intitulé Un gamin un peu dérangé et reçoit le soutien public de la répétitrice Lucie Bernardoni, qui a salué le projet sur son compte Instagram en appelant ses abonnés à écouter et à soutenir l’artiste.

Révélé au grand public par le télé-crochet, Franck Lenar signe avec cet EP son premier projet officiel, présenté comme très personnel. Un EP — format court d’enregistrement musical — permet à un artiste de proposer un ensemble de titres cohérents et de poser les bases d’un univers artistique ; pour Franck Lenar, ce premier opus constitue donc une étape marquante dans sa trajectoire après l’émission.

Depuis la parution de l’EP, l’artiste reçoit des messages d’encouragement, notamment de la part de personnes qui l’ont accompagné lors de son passage au château de Dammarie‑les‑Lys. Parmi ces soutiens figure Lucie Bernardoni, connue pour son rôle de répétitrice à la Star Academy et pour sa visibilité médiatique, parfois liée à sa complicité affichée avec Christophe Licata après leur rencontre dans Danse avec les stars.

Lucie Bernardoni exprime son affection et appelle au soutien

Sur sa story Instagram, Lucie Bernardoni a publié un message de soutien explicite à Franck Lenar : « Alors, aucun débat : en plus d’être un humain rare, Franck est un artiste rare. Donnons‑lui la lumière qu’il mérite. Explosez les streams de son EP magnifique ». Ces mots ont été relayés auprès de sa communauté et traduisent une mobilisation en faveur de la diffusion du projet.

La répétitrice a complété son message par une déclaration affectueuse adressée au chanteur : « Je t’aime, fils ». Cette formule souligne le lien de proximité et de bienveillance qui peut s’établir entre coachs et candidats au fil du temps.

Lucie Bernardoni est fréquemment présentée comme bien plus qu’une simple coach vocal pour les académiciens : elle occupe une place de soutien et d’accompagnement, visible avant, pendant et après le passage des candidats à l’émission. Son message en faveur de Franck Lenar s’inscrit dans cette continuité d’accompagnement professionnel et humain.

Le message relayé par la répétitrice met en lumière la manière dont d’anciens professeurs et accompagnateurs de télé‑crochets continuent d’influencer la visibilité des artistes issus du format, en mobilisant leur réseau et leur communauté autour des sorties discographiques.