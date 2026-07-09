Communales 2026: la CENA fixe les localités où l’UP-R et le Bloc Républicain désigneront les chefs de village et de quartier

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publique une décision fixant la liste des localités dans lesquelles les partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (BR) sont habilités à désigner les chefs de village ou de quartier de ville, sur la base des résultats des élections communales de 2026.

Cette décision, signée le 9 juillet 2026, s’appuie sur les dispositions du Code électoral relatives à la désignation des chefs de village et de quartier de ville. Elle précise, localité par localité, le parti arrivé en tête lors des dernières élections communales et qui bénéficie, à ce titre, du droit de proposer les personnes appelées à occuper ces fonctions.

La CENA indique que cette répartition a été établie à partir des résultats définitifs des élections communales, en tenant compte des éventuelles décisions de rectification intervenues après le contentieux électoral.

Le document sera transmis aux autorités compétentes, notamment au ministre chargé de la Gouvernance locale ainsi qu’aux préfets des différents départements, pour la suite de la procédure.

Cette étape ouvre ainsi le processus de désignation des chefs de village et de quartier dans les localités concernées.