Séville gâche la fête

Youssef En‑Nesyri, l’attaquant international marocain, se retrouve au centre d’un duel de mercato opposant la Juventus Turin au FC Séville, alors que son contrat le lie actuellement au club turc de Fenerbahçe. Selon l’expert en transferts Gianluca Di Marzio, le FC Séville envisagerait de tenter un retour de l’attaquant dans l’effectif espagnol où il avait évolué avant son départ en 2023, tandis que la Juventus figure parmi les clubs régulièrement associés au joueur ces dernières semaines.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les informations relayées par Gianluca Di Marzio signalent une volonté de Séville de recréer un lien avec En‑Nesyri, sans préciser de modalités financières ni de calendrier précis. Le club andalou, qui avait déjà bénéficié des services de l’international marocain avant 2023, apparaît donc prêt à engager des démarches pour le ramener en Liga.

De son côté, Youssef En‑Nesyri demeure sous contrat avec Fenerbahçe. Les rumeurs de transfert le concernant ont été nombreuses récemment et la Juventus Turin revient régulièrement dans les spéculations médiatiques. Le cumul de ces éléments alimente l’idée d’un affrontement entre les deux clubs européens pour s’attacher les services de l’attaquant.

Les éléments connus autour du dossier

Le dossier En‑Nesyri se distingue par plusieurs éléments factuels : d’abord, l’identification des protagonistes principaux — Fenerbahçe (club détenteur du contrat), le FC Séville (club souhaitant un retour) et la Juventus (club cité comme possible destination). Ensuite, la source de l’information, Gianluca Di Marzio, est explicitement mentionnée comme ayant relayé l’intention de Séville de tenter un recrutement. Enfin, le passé du joueur à Séville, antérieur à son départ en 2023, constitue un motif logique pour un éventuel retour selon les informations disponibles.

Les contours du transfert restent toutefois flous dans les sources publiques : aucune offre officielle, aucun montant de transfert et aucun calendrier n’ont été confirmés par les clubs concernés. De même, il n’existe pas d’annonce émanant de l’entourage du joueur ou de son club actuel précisant une position définitive sur un départ ou sur les préférences de destination.

Sur le plan sportif, la présence de plusieurs clubs européens dans les rumeurs autour d’En‑Nesyri traduit une attention soutenue portée à son profil d’attaquant international. Le fait qu’il ait été « fréquemment annoncé » du côté de la Juventus ces derniers temps est repris par les médias spécialisés, sans qu’un accord ou une offre publique n’ait pour l’heure été dévoilé.

Les prochaines étapes attendues dans ce dossier, selon les informations disponibles, sont la clarification des intentions des clubs, d’éventuelles prises de contact formelles entre clubs et la publication d’une position officielle de Fenerbahçe ou de l’entourage du joueur. Pour l’heure, le mercato autour de Youssef En‑Nesyri reste un sujet en mouvement, marqué par des rumeurs relayées par des spécialistes du transfert mais sans validation officielle par les parties impliquées.