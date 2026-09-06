Valence – Barcelone : sur quelle chaîne TV suivre le match en direct ?

Le FC Barcelone, leader invaincu de Liga avec 9 points sur 9, se déplace à Mestalla ce dimanche pour affronter une équipe de Valence lanterne rouge du championnat. Coup d'envoi à 16h15, match à suivre en direct sur DAZN et Disney+.

Le FC Barcelone, leader invaincu de Liga, se déplace à Mestalla ce dimanche 6 septembre pour affronter Valence, lanterne rouge du championnat, à l’occasion de la 4e journée. Coup d’envoi à 16h15, pour une rencontre à suivre en direct sur DAZN et Disney+.

Les hommes de Hansi Flick abordent ce rendez-vous en tête du classement avec 9 points pris en trois journées, à égalité avec le Real Madrid, et un bilan offensif impressionnant de 12 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Lors de leur dernière sortie, les Catalans ont dominé le Rayo Vallecano (5-2), avec des doublés de Raphinha et de Lamine Yamal.

Le mercato estival est venu renforcer un secteur offensif déjà fourni : Gabriel Jesus, recruté à Arsenal pour environ 11 millions d’euros lors du dernier jour du marché des transferts, a hérité du numéro 9 et offre une nouvelle option à Hansi Flick.

En face, Valence traverse un début de saison catastrophique. L’équipe pointe à la dernière place avec un seul point pris et un seul but marqué en trois journées, après des défaites face au Real Betis puis, lors de la précédente journée, face au promu du Deportivo La Coruña (3-1).

Valence, meilleur souvenir à domicile face au Barca

Mestalla n’a pourtant pas toujours souri aux Catalans : Valence y avait créé la surprise en mai dernier en s’imposant 3-1 face à un Barca déjà sacré champion et remanié. Sur l’ensemble de leurs confrontations dans ce stade, le Barca conserve toutefois l’avantage avec 37 victoires contre 31 pour les Valenciens.

Diminués par les blessures, les Valencianistes devront livrer une performance quasiment parfaite pour espérer contenir les assauts barcelonais et signer leur première victoire de la saison.