Série A J22 : nul entre l’AS Roma et l’AC Milan

Lors de la 22e journée de Serie A, l’AS Roma a contraint l’AC Milan au partage des points sur la pelouse de l’Estadio Olimpico de Rome, dans un match intense qui s’est achevé sur le score de 1-1. Cette rencontre, l’une des plus attendues de la journée, n’a pas bouleversé le classement mais a offert un spectacle disputé entre deux équipes au jeu engagé.

Le premier acte a vu les deux formations se neutraliser. À la mi-parcours, aucun but n’avait été inscrit et l’équilibre dominait sur le terrain, tant au niveau du positionnement que des occasions. Les deux équipes ont multiplié les duels au milieu et proposé un tempo soutenu, sans pour autant trouver la faille durant les 45 premières minutes.

La seconde période a conservé la même intensité. Les Rossoneri ont ouvert le score sur corner : sur un coup de pied arrêté exécuté par Modric, Koni De Winter a trouvé la tête et a permis à l’AC Milan de mener au score, provoquant un refroidissement momentané dans l’enceinte romaine.

Réaction romaine et sauvetage milanais

Face à l’ouverture du score milanaise, l’AS Roma a haussé le rythme et intensifié sa pression, en particulier dans le dernier quart d’heure. Les hommes de la Louve ont multiplié les combinaisons offensives et les tentatives pour revenir dans la rencontre. Lorenzo Pellegrini a finalement rétabli l’équilibre à la 74e minute en inscrivant l’égalisation, permettant aux Giallorossi de reprendre espoir et de pousser pour un second but.

Plusieurs attaquants romains se sont montrés entreprenants : Malen, Soulé et Wesley ont chacun cherché à trouver la faille par des frappes ou des décalages. Le gardien milanais Mike Maignan a toutefois réalisé plusieurs interventions décisives, maintenant son équipe en course et empêchant Rome de transformer sa domination territoriale en avantage définitif.

Le nul 1-1 reflète la physionomie d’un match longtemps équilibré, puis dominé par la volonté offensive de la Roma en fin de partie. Du côté milanais, la capacité à résister face aux vagues adverses et la réactivité sur coup de pied arrêté ont permis d’arracher le point du match nul.

Sur le plan du classement, ce partage des points n’a pas profondément modifié la hiérarchie : l’AC Milan reste installé à la deuxième place avec 47 points tandis que Naples conserve sa troisième position avec 43 points. Pour l’AS Roma, ce résultat traduit une performance combative sur son terrain, sans toutefois suffire à remonter significativement au classement.

La rencontre a confirmé la densité et l’incertitude qui caractérisent cette phase du championnat, avec des confrontations directes où chaque point peut peser lourd en vue des objectifs de la saison. Le match d’aujourd’hui laissera en tout cas des enseignements sur la capacité des deux équipes à gérer la pression et à convertir leurs temps forts en buts décisifs.