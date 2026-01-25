Serie A J22 : Lecce et Lazio font match nul

Lecce et la Lazio se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) au stade Via del Mare, ce match comptant pour la 22e journée de la Serie A. Une rencontre marquée par un manque de rythme et d’intensité, où les occasions franches se sont faites rares malgré quelques tentatives côté local.

Le derby de la 22e journée de la Serie A, disputé au Via del Mare, n’a pas livré le spectacle attendu. Les deux équipes ont livré une prestation défensive solide mais peu inspirée offensivement, aboutissant à un score final de 0-0.

Durant les 45 premières minutes, la partie est restée équilibrée. Lecce a tenté d’inscrire son nom sur le tableau d’affichage en multipliant les tentatives, avec notamment sept tirs non cadrés, mais sans jamais véritablement mettre en danger la cage adverse. Le rythme de la rencontre est resté modéré, sans accélérations ni phases de jeu suffisamment tranchantes pour faire basculer la rencontre.

Une première période sans exploit

La première période a offert peu d’éléments décisifs. Les deux formations ont alterné possessions et phases de pressing, sans que ni l’une ni l’autre ne parvienne à imposer sa domination. Les tentatives offensives de Lecce, bien que plus nombreuses en quantité, n’ont pas trouvé la précision nécessaire pour inquiéter la Lazio de manière durable. Les interventions défensives et les sorties de balle ont maintenu le score à zéro au moment du retour aux vestiaires.

Sur le plan tactique, la confrontation est restée marquée par une prudence réciproque. Chaque équipe a privilégié la maîtrise du ballon quand l’occasion se présentait, mais la construction des actions offensives a manqué de verticalité et de justesse dans la dernière passe. Les duels au milieu de terrain, souvent indécis, ont empêché l’installation d’un véritable tempo favorable à l’attaque.

Seconde période : possession sans solution

À la reprise, la Lazio a pris davantage l’initiative en conservant la possession du ballon. Malgré cette domination relative, les Romains n’ont pas su transformer leur supériorité de possession en occasions franches. Les mouvements offensifs manquaient de percussion et la finition a fait défaut, laissant les filets intacts.

Les locaux, de leur côté, sont restés incapables de réagir de manière significative face à l’occupation du ballon par la Lazio. Les minutes ont défilé sans grands changements dans l’allure du match, et les deux équipes n’ont pu se départager. Au coup de sifflet final, le score est resté fixé à 0-0.

Sur le plan du classement, ce partage des points permet à la Lazio de conserver une place médiane en championnat : les Biancocelesti occupent la 9e position avec 29 points. Lecce, qui n’a pas réussi à prendre de points décisifs à domicile, demeure 17e avec 18 points.