Serie A J22 : Juventus corrige Naples et remonte au classement

Juventus a dominé Naples 3-0 à l’Allianz Arena lors de la 22e journée de Serie A, infligeant une défaite nette à son rival et grappillant une place au classement : les Bianconeri reviennent à la 4e position avec 42 points, tandis que Naples conserve la 3e marche avec 43 points.

La rencontre, disputée à Turin, a offert une première période équilibrée mais en léger avantage pour les locaux. Les Napolitains et les Turinois se sont affrontés avec intensité dès l’entame, sans pour autant transformer la domination en occasions décisives jusqu’à la 22e minute.

La délivrance est intervenue sur une action construite depuis le milieu de terrain : sur une passe transversale de Manuel Locatelli, Jonathan David parvient à tromper le gardien napolitain et ouvre le score pour la Vieille Dame. Ce but, obtenu avant la pause, restera le seul de la première mi-temps et permettra à la Juventus de rejoindre les vestiaires en menant au tableau d’affichage.

Une seconde période concrète pour la Juventus, Naples manque de réaction

La deuxième période, entamée avec les mêmes intentions par les deux équipes, a finalement vu la Juventus se montrer plus tranchante et réaliste. Les Bianconeri ont su transformer leur domination technique et leur supériorité dans les enchaînements en buts supplémentaires, tuant progressivement les espoirs napolitains.

Au cours d’une séquence collective bien menée, Kenan Yildiz a conclu une belle action initiée et alimentée par Fabio Miretti, doublant la mise en faveur de la Juventus et creusant l’écart au score. Ce deuxième but a sensiblement réduit les possibilités de retour pour Naples, contraignant les visiteurs à modifier leurs plans offensifs pour tenter de revenir au score.

Malgré des tentatives de réaction de la part de Naples, la Vieille Dame a inscrit un troisième but qui scelle définitivement la rencontre. À la 86e minute, Filip Kostic profite d’un exploit individuel pour surprendre le gardien adverse : une frappe rasante depuis l’extérieur de la surface qui finit au fond des filets, signant ainsi le 3-0 pour Turin.

Ce succès permet à la Juventus de remonter à la quatrième place du championnat avec 42 points, à un point du Napoli qui reste troisième avec 43 points. La rencontre, disputée dans un climat de confrontation intense entre deux prétendants de haut de tableau, a donc été décisive pour les ambitions turinoises en cette phase de la saison.