Serie A J22 : Atalanta Bergame écrase Parme, Genoa renverse Bologne

Serie A, journée 22 : l’après-midi dominical a tenu ses promesses avec deux rencontres marquantes : l’Atalanta Bergame a dominé Parma 3-0 au New Balance Arena, pendant que le Genoa renversait Bologne 3-2 à l’Estadio Luigi Ferraris, au terme d’une seconde période riche en rebondissements.

Au New Balance Arena, l’Atalanta, donnée favorite, a concrétisé sa supériorité dès le premier quart d’heure : Gianluca Scamacca a ouvert la marque peu après la 15e minute, permettant aux Nerazzurri de prendre l’ascendant. Les locaux ont conforté leur avance avec un deuxième but signé Marten de Roon à la 24e minute, score sur lequel les deux équipes sont rentrées aux vestiaires. En seconde période, l’Atalanta a levé le pied sur l’accélérateur pour sceller le succès par une réalisation supplémentaire de Giacomo Raspadori à la 73e minute. La victoire 3-0 permet au club bergamasque de grimper à la 7e place du classement avec 35 points, tandis que Parma reste englué à la 14e position avec 23 unités.

À Gênes, la première période a été largement à l’avantage des visiteurs. Bologne a pris l’initiative et a concrétisé sa domination peu après la demi-heure de jeu grâce à Lewis Ferguson, auteur de l’ouverture du score pour les Rossoblù. Le Genoa, peu en vue lors des 45 premières minutes, a rejoint les vestiaires mené 0-1, reflet d’une entame de match compliquée pour le Grifone.

Renversement et expulsions : le tournant de la rencontre à l’Estadio Luigi Ferraris

Le match a basculé dès la reprise : à la 47e minute, un but contre son camp signé Sebastian Otoa a creusé l’écart et permis à Bologne de mener 2-0. Peu après, la situation des visiteurs s’est encore détériorée. À la 56e minute, le gardien Lukas Skorupski, sorti de sa surface, a taclé un adversaire en dehors de la zone et a été sanctionné d’un carton rouge, laissant Bologne à dix. Cette exclusion a radicalement changé la physionomie de la rencontre. Genoa a alors mis la pression et profité du coup de moins bien de son adversaire.

La réduction du score est intervenu à la 62e minute par l’intermédiaire de Ruslan Malinovskyi, qui a relancé l’espoir pour les locaux. Dix minutes plus tard, Caleb Ekuban a inscrit l’égalisation (72e), avant que Genoa n’aille chercher la victoire au tournant du match : une minute après l’égalisation, Junior Messia a donné l’avantage au Grifone, qui parvient ainsi à renverser Bologne et à s’imposer 3-2.

Au classement, Bologne reste sur la 8e marche avec 30 points alors que Genoa, victorieux, remonte jusqu’à la 13e place avec 23 points. Ces deux rencontres de la 22e journée ont offert un contraste net entre maîtrise et renversement, et redistribuent temporairement les cartes dans la première moitié du tableau de la Série A.