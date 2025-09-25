PAR PAYS
En Brève

Serbie : sanctions américaines visant NIS dès le 1er octobre

Les sanctions américaines visant la société pétrolière et gazière serbe NIS, partiellement contrôlée par le groupe russe Gazprom, entreront en vigueur le 1er octobre, a annoncé jeudi soir 25 septembre 2025 à New York le président serbe Aleksandar Vučić. Gazprom détient environ 45 % du capital de NIS, ciblée depuis janvier par les mesures américaines contre le secteur énergétique russe mais bénéficiaire de reports successifs; selon Vučić, les autorités américaines ont prolongé l’exemption de sanctions de seulement quatre jours, d’où l’entrée en application des sanctions à compter du 1er octobre, a-t-il déclaré aux médias serbes qui l’accompagnaient lors de son déplacement aux États-Unis.

