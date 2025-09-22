PAR PAYS
Sept morts lors d’une attaque armée au cœur du Mexique

Par BENIN WEB TV
Une attaque armée a fait sept morts et un blessé dans l’État de Guanajuato (centre du Mexique), ont indiqué dimanche 21 septembre le parquet et les autorités locales de sécurité, selon l’AFP. L’assaut, survenu samedi soir devant un commerce de Las Jícamas, dans la municipalité de Valle de Santiago, serait lié à un conflit entre groupes criminels : la région connaît une forte rivalité entre le groupe local Santa Rosa de Lima — impliqué dans le vol et le trafic de carburant — et le cartel Jalisco Nueva Generación, l’un des plus puissants du pays.

