Senegal : Taxawu Senegal annonce des actions judiciaires après les attaques contre Khalifa Sall

Le mouvement politique Taxawu Senegal a publié, ce 31 mars à Dakar, un communiqué dénonçant une « recrudescence » d’attaques dirigées contre son leader, Khalifa Sall, et prévient qu’il envisage des réponses, y compris par la voie judiciaire.

Dans le texte rendu public, la formation qualifie ces attaques d’« infondées » et défend l’intégrité et la moralité de son dirigeant, qu’elle présente comme exemplaires. Le communiqué insiste sur la nécessité d’un débat politique fondé sur des principes et une exigence éthique.

Taxawu Senegal vise notamment des pratiques telles que la diffamation, les attaques personnelles, la désinformation et la violence verbale, qu’il juge incompatibles avec un débat public sain. Le mouvement rappelle que la confrontation d’idées doit primer sur les invectives.

La plate-forme précise par ailleurs que, si elle a longtemps choisi la retenue, cette attitude ne doit pas être interprétée comme une faiblesse : toute nouvelle attaque fera l’objet d’une « riposte ferme », selon le communiqué.

Les points saillants du communiqué

Le document réaffirme que la lutte politique doit respecter des valeurs éthiques et annonce que Taxawu Senegal n’écartera pas les recours judiciaires pour défendre son leader et son image. Le communiqué indique que toute attaque visant Taxawu Senegal ou son leader fera l’objet d’une riposte ferme, y compris sur le plan judiciaire.