Sénégal : réussite d’un appel public à l’épargne de 304,15 milliards FCFA

Le Sénégal a levé 304,15 milliards FCFA lors de son premier appel public à l’épargne de 2026, lancé le 26 février et clos le 26 mars, dépassant largement l’objectif initial de 200 milliards et affichant un taux de couverture de 152 %.

Dans un communiqué, le ministère des Finances et du Budget a mis en avant la confiance manifestée par les souscripteurs, évoquant la crédibilité de la signature souveraine sénégalaise et la participation conjointe d’investisseurs institutionnels, du secteur privé et de la diaspora.

Les fonds récoltés sont affectés au financement des dépenses prévues par la loi de finances 2026 et à la gestion active du portefeuille public, s’inscrivant dans une logique de renforcement des ressources internes et d’un recours accru aux marchés financiers régionaux.

L’emprunt obligataire proposait des maturités étalées entre trois et dix ans, avec des taux nominals annoncés à 6,40 % pour trois ans, 6,60 % pour cinq ans, 6,75 % pour sept ans et 6,95 % pour dix ans, une configuration visant à lisser les échéances et optimiser le profil de la dette.

Contexte régional et précédents

Le gouvernement a déclaré son intention de maintenir cette dynamique au cours de l’année, en cohérence avec la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT), afin d’équilibrer les besoins de financement et la soutenabilité de l’endettement public.

Cette opération intervient dans un contexte où plusieurs États de la région cherchent à renforcer leur autonomie financière en s’appuyant davantage sur les marchés domestiques et sous-régionaux ; elle est présentée par les autorités comme un indicateur de l’attractivité des titres publics sénégalais.

En 2025, le Sénégal avait déjà mobilisé près de 1 800 milliards FCFA sur le marché obligataire, via quatre appels publics à l’épargne successifs — des montants supérieurs à 400 milliards pour le premier, 364 milliards pour le second, plus de 450 milliards pour le troisième et environ 560 milliards pour le dernier