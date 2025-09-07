Sénégal – Remaniement ministériel : voici la liste du nouveau gouvernement

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a procédé samedi 6 septembre à un remaniement ministériel marqué par le départ des titulaires de la Justice et de l’Intérieur, ainsi que par la nomination d’un nouveau ministre des Affaires étrangères, selon un décret lu à la télévision publique.

Le diplomate Cheikh Niang, ancien ambassadeur aux Nations unies, succède à Yassine Fall aux Affaires étrangères. Celle-ci prend désormais en charge la Justice, en remplacement d’Ousmane Diagne. Le ministère de l’Intérieur revient à l’avocat Mouhamadou Bamba Cissé, proche du Premier ministre Ousmane Sonko.

Par ailleurs, il a justifié le changement à la Justice par la nécessité de restaurer la confiance des citoyens, alors que les lenteurs des enquêtes sur les violences meurtrières de 2021 à 2024 ont récemment suscité de vives critiques.

Voici la liste du nouveau gouvernement sénégalais

Monsieur Ousmane SONKO

Premier Ministre

Madame Yassine FALL

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Monsieur Birame Souleye DIOP

Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines

Monsieur Cheikh Niang

Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères

Général Birame DIOP

Ministre des Forces armées

Monsieur Mouhamadou Bamba CISSÉ

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Monsieur Abdourahmane SARR

Ministre de l’Économie du Plan et de la Coopération

Monsieur Cheikh DIBA

Ministre des Finances et du Budget

Monsieur Daouda NGOM

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Monsieur Yankoba DIEME

Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens

Monsieur Alioune SALL

Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

Monsieur Moustapha Mamba GUIRASSY

Ministre de l’Education nationale

Monsieur Mabouba DIAGNE

Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage

Monsieur Cheikh Tidiane DIEYE

Ministre de l‘Hydraulique et de l’Assainissement

Monsieur Ibrahima SY

Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique

Mme Maimouna DIEYE

Ministre de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités

Monsieur Amadou Moustapha Ndieck SARRE

Ministre de l’Emploi de la Formation professionnelle et technique

Monsieur Elhadj Abdourahmane DIOUF

Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

Monsieur Balla Moussa FOFANA

Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires

Monsieur Serigne Gueye DIOP

Ministre de l’Industrie et du Commerce

Madame Fatou DIOUF

Ministre des Pêches et de l’Economie maritime

Monsieur Olivier BOUCAL

Ministre de la Fonction publique du Travail et de la Réforme du Service public

Madame Khady Diene GAYE

Ministre de la Jeunesse et des Sports

Monsieur Alioune DIONE

Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire

Monsieur Déthié FALL

Ministre des Infrastructures

Monsieur Amadou BA

Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

Mme Marie Rose Khady Fatou Faye

Secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargée des relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement

Monsieur Amadou Chérif DIOUF

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargée des Sénégalais de l’Extérieur

Monsieur Alpha BA

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire, chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan

Monsieur Momath Talla NDAO Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, chargé du Logement

Monsieur Ibrahima THIAM

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé au Développement des PME PMI

Monsieur Bacary SARR

Secrétaire d’État auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture des Industries créatives et au Patrimoine historique