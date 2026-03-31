Sénégal : Pape Thiaw remanie totalement son onze de départ

Le Sénégal affronte la Gambie ce mardi 31 mars 2026 au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans un match de préparation pour le Mondial 2026 ; après le succès 2-0 contre le Pérou samedi dernier au Stade de France, le sélectionneur Pape Thiaw devrait renouveler son onze pour observer l’ensemble des joueurs convoqués.

La rencontre, programmée dans la banlieue dakaroise, s’inscrit dans le calendrier de matches amicaux destinés à affiner les réglages avant la phase finale de la Coupe du monde.

Samedi dernier, les Lions ont disposé du Pérou sur le score de 2-0 au Stade de France, une victoire qui a permis au staff technique de valider certaines options tactiques.

Pour donner du temps de jeu à d’autres éléments et évaluer les profils disponibles, Pape Thiaw devrait une nouvelle fois procéder à des changements dans son effectif de départ.

Composition probable et communication des médias

Plusieurs organes de presse locaux évoquent un onze largement remanié pour cette affiche contre la Gambie ; SeneNews annonce par ailleurs une composition probable, accessible aux abonnés de son service payant.

Les choix définitifs du staff seront rendus publics au moment de la publication de la feuille de match