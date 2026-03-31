Sénégal : le troisième adversaire du groupe I fixé ce soir entre l’Irak et la Bolivie

Ce mardi, le dernier billet du groupe I pour la Coupe du monde 2026 se jouera à Monterrey (Mexique) : l’Irak et la Bolivie s’affrontent en barrage intercontinental pour rejoindre le Sénégal, la France et la Norvège.

La rencontre, disputée sur sol mexicain, doit désigner la quatrième sélection qui complétera la poule I du tournoi mondial. Il s’agit d’un duel à élimination directe dont l’issue déterminera le tirage final du groupe.

Pour l’Irak, il s’agit d’une tentative de retour sur la scène mondiale qu’il n’a plus foulée depuis sa unique participation en 1986. La sélection irakienne, souvent affectée par des déplacements longs et des conditions internes difficiles ces dernières années, aborde le match avec l’objectif clair de retrouver une phase finale de Coupe du monde.

La Bolivie, absente d’un Mondial depuis 1994, présente une génération jeune et montée en puissance récemment. Des éléments comme Miguel Terceros et Moisés Paniagua ont émergé lors du tournoi de qualification et la sélection sud-américaine a su renverser des situations lors des tours précédents.

Le contexte sportif et logistiqe du barrage

Organisé à Monterrey, ce barrage intercontinental mettra en confrontation deux équipes aux trajectoires très différentes : l’une cherchant à renouer avec une expérience historique, l’autre souhaitant confirmer la progression de jeunes cadres. Les aspects logistiques — voyage, acclimatation et préparation — seront autant de facteurs à prendre en compte pour les staffs techniques

Le vainqueur rejoindra le Sénégal, la France et la Norvège dans le groupe I du Mondial 2026.