Sénégal : le Premier ministre restreint les déplacements du gouvernement pour faire des économies

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, vendredi 3 avril 2026, l’interruption de tout déplacement gouvernemental jugé non indispensable, une décision qui suscite de vives réactions au sein de la classe politique sénégalaise. Cette restriction s’inscrit dans un effort de réduction des dépenses de l’exécutif alors que l’État fait face à une charge de dette très lourde et à des risques extérieurs accrus.

Dans la foulée de cette annonce, le chef du gouvernement a renoncé à trois déplacements programmés pour le mois : deux visites officielles au Niger et en Espagne, ainsi qu’un voyage en France où il devait intervenir lors d’un meeting du Pastef. Ces annulations illustrent la volonté affichée de limiter les sorties à l’étranger aux missions réellement nécessaires.

Les autorités justifient la décision par la situation financière du pays — la dette publique atteindrait environ 132 % du produit intérieur brut — et par les conséquences économiques attendues du conflit au Moyen-Orient, notamment la hausse des cours de l’énergie. Selon le gouvernement, la suspension des voyages secondaires fait partie d’un plan d’austérité destiné à assainir les comptes publics en réduisant le train de vie de l’État.

Au-delà de la restriction des déplacements, l’exécutif explique vouloir montrer l’exemple en matière d’économies et préparer la nation à d’éventuels chocs extérieurs. D’autres annonces économiques sont attendues dans les prochains jours, selon les services du cabinet.

Réactions partagées entre critiques et soutiens

Du côté de l’opposition, Pape Djibril Fall, élu pour le parti Les Serviteurs, critique fermement la décision. Il estime que priver les ministres de déplacements compromettrait la capacité du Sénégal à défendre ses intérêts et à négocier avec ses partenaires internationaux, jugeant la mesure davantage symbolique que structurante pour résoudre les carences de l’État.

À l’inverse, des figures du camp au pouvoir, comme le député Pastef Guy Marius Sagna, saluent l’initiative. Pour lui, il s’agit d’une démarche pragmatique et populaire, un signal adressé aux citoyens pour appeler à une réduction générale des dépenses et à une exemplarité des responsables publics face au contexte économique difficile.

Le gouvernement, tout en avertissant que des périodes difficiles sont à prévoir, met en avant une logique de prévention face à la flambée des prix du pétrole liée aux tensions internationales. Par ailleurs, le ministère de l’Énergie a annoncé qu’il dévoilerait sous peu des mesures complémentaires visant à alléger l’impact de la crise sur les comptes nationaux.