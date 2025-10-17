Sénégal : le massacre de tirailleurs de 1944, prémédité et camouflé selon un rapport officiel

En Brève

Le Livre blanc remis jeudi au président sénégalais, dont l’AFP a obtenu une copie en exclusivité, affirme que le massacre de tirailleurs africains par l’armée française en 1944 au camp de Thiaroye, près de Dakar, a été « prémédité » et « camouflé » et que son bilan officiel est sans doute largement sous-estimé. Les autorités coloniales avaient alors reconnu la mort d’au moins 35 tirailleurs réunis pour réclamer le paiement de leurs soldes, mais, selon le comité de chercheurs auteur du rapport, « les estimations les plus crédibles avancent les chiffres de 300 à 400 » morts.

