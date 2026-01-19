La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Sénégal

Sénégal: la journée du lundi déclarée « chômée et payée » pour célébrer le sacre des Lions de la Teranga

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a déclaré « chômée et payée » la journée de ce lundi pour célébrer le sacre des Lions de la Téranga, vainqueur de la CAN 2025 après leur victoire face au Maroc (1-0) dimanche soir.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
165 vues
Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye
Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye @ Senego
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Premier supporteur des Lions de la Téranga, Bassirou Diomaye Faye a aussi célébré le sacre de ses ambassadeurs, vainqueurs de leur deuxième Coupe d’Afrique des nations après leur victoire face au Maroc en finale de la CAN 2025. Au terme d’une rencontre surréaliste, les coéquipiers de Sadio Mané ont finalement décroché le Graal. Un exploit rendu possible grâce à Pape Gueye, auteur de l’unique but de la partie.

Et pour prolonger cette liesse popuilaire, le président sénégalais a déclaré la journée de ce lundi, férié sur toute l’étendue du territoire national.« Face à cette liesse populaire, je voudrais vous annoncer que la journée de lundi est chômée et payée », a lancé Faye avec enthousiasme à la télévision. La veille, le chef de l’Etat et son Premier ministre, Ousmane Sonko, ont été aperçus en train de regarder le match ensemble, partageant l’émotion et la ferveur de tout un peuple

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
16:54 Non classifié(e) : Bénin: lancement officiel du mouvement Convergence Wadagni 2026
16:49 Elections Générales 2026 au Bénin : Législatives 2026: légère révision du score des Démocrates par la Cour constitutionnelle
16:54 Bénin: lancement officiel du mouvement Convergence Wadagni 2026
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant