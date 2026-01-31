Sénégal : La Fédération sénégalaise de football renonce à faire appel des sanctions sportives et financières de la CAF après la CAN 2025

Après une finale de la CAN 2025 décrite comme très tendue entre le Maroc et le Sénégal, la Confédération africaine de football (CAF) avait, le 18 janvier 2026, infligé plusieurs sanctions aux deux fédérations impliquées. Samedi 31 janvier, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé qu’elle renonçait à faire appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre ainsi que contre Pape Thiaw, Ismaïla Sarr et Illiman Ndiaye.

La décision de la CAF, rendue publique dans la foulée de la finale, visait aussi bien des mesures visant les instances que des sanctions individuelles. Le match final avait suscité des tensions et des incidents qui ont conduit l’instance continentale à sanctionner les parties concernées. La nature exacte et le détail chiffré des différentes pénalités n’ont pas été recensés dans le communiqué initial de la FSF reproduit samedi.

Dans son annonce, la Fédération sénégalaise a précisé qu’elle ne contesterait pas les mesures sportives et financières qui lui sont opposées ni celles visant les trois personnes citées. Le communiqué n’a pas, selon les éléments diffusés, indiqué d’autres recours ou démarches ultérieures envisagées par l’institution ou par les intéressés.

Chronologie et portée des annonces

Le calendrier des faits est désormais établi : le 18 janvier 2026, au lendemain de la finale, la CAF a rendu public un ensemble de sanctions visant les deux fédérations et certains acteurs. Treize jours plus tard, la FSF a rendu publique sa position en déclarant irrecevable toute poursuite d’appel contre les décisions disciplinaires et financières prises à son encontre et contre les individus nommés.

Les personnes explicitement visées dans l’annonce sénégalaise sont Pape Thiaw, Ismaïla Sarr et Illiman Ndiaye. Le communiqué de la FSF n’a pas détaillé les motifs précis pour lesquels chacun d’eux a été sanctionné dans le cadre des mesures énoncées par la CAF. De même, les modalités d’application des sanctions au niveau des compétitions continentales ou nationales n’ont pas été précisées dans le texte publié par la Fédération.

La décision de ne pas interjeter appel clôt, pour l’instant, la voie d’un recours interne ou devant une instance de recours disciplinaire au niveau continental, selon l’énoncé diffusé samedi. Les éléments communiqués par la FSF se limitent à la renonciation formelle au recours contre les sanctions sportives et financières prononcées à son encontre et contre les trois personnes mentionnées.

La position publique de la Fédération sénégalaise a été portée à la connaissance du public le samedi 31 janvier