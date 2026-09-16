Sénégal : 300 millions $ pour les data centers et la cybersécurité

Cybastion prévoit de mobiliser environ 300 millions de dollars pour des projets numériques au Sénégal. L’enveloppe vise notamment les centres de données, la cybersécurité, le transfert de technologies et le renforcement des compétences.

L’entreprise américaine Cybastion prévoit de mobiliser environ 300 millions de dollars pour des projets de transformation numérique au Sénégal, après une rencontre le 14 septembre à Washington entre son PDG Thierry Wandji et le président Bassirou Diomaye Faye.

L’enveloppe doit soutenir la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, le développement de data centers, le transfert de technologies et le renforcement des capacités nationales, selon les informations diffusées à l’issue de l’audience.

Plusieurs start-up sénégalaises doivent être associées à la mise en œuvre des projets. La présidence met en avant des effets attendus sur l’accès aux services publics numériques, la protection des données personnelles et l’emploi qualifié des jeunes.

L’annonce prolonge un accord conclu en juillet 2026 entre Cybastion et le ministère sénégalais chargé de l’Économie numérique. L’entreprise devait alors diriger un consortium de sociétés technologiques américaines appelé à contribuer au déploiement d’infrastructures numériques dans le pays.