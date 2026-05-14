Sénégal : le Trésor public victime d’une cyberattaque, 70 Go de données exposées sur le dark web

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), entité rattachée au ministère des Finances et du Budget du Sénégal, a confirmé dans un communiqué transmis à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) avoir subi un incident informatique « ayant affecté une partie de ses systèmes d’information durant le week-end » du 10 mai 2026. Des sources locales évoquent l’exfiltration d’environ 70 gigaoctets de données sensibles désormais accessibles sur le dark web, publiées par un groupe identifié sous le nom de « Green Blood Group ». La DGCPT a indiqué avoir pris « des mesures conservatoires dès la détection » de l’incident, sans préciser la nature exacte de l’intrusion ni l’identité des assaillants.

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Le communiqué de la DGCPT n’a confirmé ni exfiltration de données, ni demande de rançon, se bornant à rassurer les usagers pour « leur compréhension et leur patience » face aux perturbations de service. Les données potentiellement compromises pourraient inclure des informations sur les fournisseurs de l’État, des données fiscales ou des éléments relatifs aux paiements publics, selon des analystes cités par plusieurs médias. La DGCPT n’a pas précisé la typologie des fichiers compromis ni l’étendue exacte des perturbations.

La cyberattaque contre la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) du 10 mai 2026 est la troisième en sept mois à viser des administrations stratégiques de l’État sénégalais. En octobre 2025, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) avait subi une intrusion ayant perturbé ses services de recouvrement et de déclaration fiscale. En février 2026, la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF), organe en charge de l’état civil numérique, avait à son tour été ciblée.

Dans les trois cas, aucun groupe n’a officiellement revendiqué les deux premières attaques. Pour l’attaque contre le Trésor public, un groupe dénommé « Green Blood Group » a publié sur le dark web environ 70 gigaoctets de données exfiltrées. Ces trois incidents ciblent le cœur financier, fiscal et administratif de l’État sénégalais, sans qu’aucune réaction officielle du gouvernement n’ait été rendue publique à ce stade.

Un débat sur la cybersécurité de l’État

Ce contexte s’inscrit dans une tendance régionale préoccupante : les cyberattaques en Afrique de l’Ouest auraient augmenté de 50% en 2024, et le Sénégal est devenu une cible récurrente depuis 2025. Aucun groupe n’a officiellement revendiqué les deux premières attaques au moment de la rédaction de cette dépêche.

Les trois incidents consécutifs alimentent le débat sur la capacité de l’État sénégalais à protéger ses systèmes d’information stratégiques. La DGCPT n’avait toujours pas fourni de bilan complet ni de calendrier de rétablissement total des services au moment de la rédaction de cette dépêche.