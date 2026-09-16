Nigeria : Tinubu ordonne l’application du plan 2026-2030 contre le travail des enfants

Le nouveau dispositif national vise à renforcer inspections, protection de l’enfance, scolarisation et responsabilité des employeurs, avec des données actualisées issues de l’enquête 2024.

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné mercredi 16 septembre aux ministères, agences fédérales et gouvernements des États d’appliquer pleinement le plan national 2026-2030 pour l’élimination du travail des enfants, présenté à Abuja lors d’un dialogue national.

Représenté par le secrétaire au gouvernement de la Fédération, George Akume, le chef de l’État a fait de l’élimination du travail des enfants une priorité nationale de développement. Akume a également présenté officiellement le rapport 2024 de l’enquête nationale sur le travail des enfants ainsi que la politique et le plan d’action couvrant la période 2026-2030.

Le dispositif prévoit de renforcer l’administration du travail, les inspections et les mécanismes de protection de l’enfance, tout en agissant sur la pauvreté, le chômage, l’accès insuffisant à une éducation de qualité et l’exclusion sociale. Tinubu a aussi demandé aux employeurs de veiller à l’absence de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Le ministre du Travail et de l’Emploi, Muhammad Dingyadi, a cité l’agriculture, les mines, le travail domestique, le commerce de rue et la construction parmi les secteurs où les enfants restent exposés à des activités dangereuses. Le gouvernement affirme vouloir renforcer l’application du Labour Act, du Child Rights Act et des conventions internationales relatives au travail des enfants.

Le plan 2026-2030 avait été validé en juin par le Comité national de pilotage sur l’élimination du travail des enfants, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail. Le précédent repère statistique national, l’enquête de 2022, estimait à environ 24,7 millions le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, dont plus de 14 millions dans des activités dangereuses.

L’Organisation internationale du Travail a indiqué en août que le rapport national 2024 avait été validé le 21 juillet à Abuja par plus de 140 représentants de l’État, des employeurs, des syndicats, de la société civile et des partenaires au développement afin de disposer de données actualisées pour cibler les interventions.