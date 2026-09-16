AirBadminton : le Bénin bat l’Algérie 60-37 et lance son tournoi

Le Bénin a remporté 60-37 son premier match par équipes face à l’Algérie, mercredi à Entebbe. La sélection béninoise doit désormais affronter la Tunisie dans le groupe A.

Le Bénin a lancé ses Championnats d’Afrique d’AirBadminton par une victoire 60-37 contre l’Algérie, mercredi 16 septembre à Entebbe, en Ouganda. Engagée dans le relais par équipes, la sélection béninoise a pris l’avantage dès le double masculin avant de conserver la maîtrise jusqu’à la quatrième confrontation.

Oswald Fano-Dosh et Carlos Miguel Kpanou ont ouvert la rencontre par un succès 15-11. Gladys Akakpo et Flora Kpogbemabou ont ensuite porté le score cumulé à 30-17 dans le double féminin, donnant au Bénin treize points d’avance à mi-parcours.

L’Algérie a resserré l’écart dans le triple masculin, mais le trio Carlos Miguel Kpanou, Oswald Fano-Dosh et Julien Totin a préservé l’essentiel avec un avantage de 45-31. Gladys Akakpo, Blessing Atchade et Flora Kpogbemabou ont ensuite conclu la rencontre pour fixer le score à 60-37.

Ce premier résultat place le Bénin dans une position favorable dans le groupe A, également composé de l’Algérie et de la Tunisie. L’Algérie avait auparavant battu la Tunisie 60-52. La prochaine sortie béninoise face aux Tunisiens sera déterminante pour le classement de la poule.

La délégation béninoise compte dix badistes engagés à Entebbe dans les épreuves par équipes, doubles et triples. La troisième édition du championnat réunit 14 nations et plus de 120 participants à Aero Beach, selon Badminton Uganda.

La compétition se poursuit jusqu’au 19 septembre. Le rendez-vous continental fait aussi partie de la voie de qualification vers le prochain Championnat du monde d’AirBadminton.