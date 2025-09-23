Selon une ONG, l’Iran a exécuté au moins 1 000 condamnés à mort depuis début 2025

Selon un décompte publié mardi par l’ONG Iran Human Rights (IHR), au moins 1 000 personnes condamnées à mort ont été exécutées en Iran depuis le début de l’année, l’organisation, basée en Norvège, dénonçant une « campagne de massacres » dans les prisons iraniennes. L’IHR rapporte par ailleurs qu’au moins 64 exécutions ont eu lieu la semaine dernière, soit une moyenne d’environ neuf pendaisons par jour. Ces chiffres sont probablement sous-estimés, précise l’ONG, en raison du faible niveau de transparence des autorités iraniennes concernant les exécutions et la situation carcérale.