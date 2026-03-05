Selon une experte, Harry et Meghan ont envoyé un message secret à Kate et William

Le prince Harry et Meghan Markle se sont rendus en Jordanie les 25 et 26 février pour soutenir, aux côtés de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), des initiatives humanitaires liées à la santé mentale.

Invités par le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ils sont intervenus pour mettre en lumière les actions menées en faveur des réfugiés syriens et palestiniens présents dans le royaume depuis plusieurs décennies. Leur programme comprenait des entretiens avec des responsables jordaniens et des experts en santé publique, des visites de dispositifs de soins et d’accompagnement psychologique de première ligne, ainsi qu’une rencontre avec les équipes de l’ONG World Central Kitchen, qui coordonne depuis Amman l’aide alimentaire destinée à Gaza.

Sur le réseau social X, le patron de l’OMS a salué leur implication, se disant « reconnaissant » de leur « générosité et leur compassion » et les remerciant d’avoir « attiré l’attention sur la nécessité d’une action soutenue ». Certains commentateurs royaux ont, par ailleurs, estimé que ce déplacement avait une portée stratégique ; interrogée par le Mirror, la journaliste Ingrid Seward a évoqué une éventuelle arrière-pensée du couple, citant un message adressé au prince William et à Kate Middleton : « Nous sommes là, nous pouvons vous aider, nous pouvons faire cela avec vous. » Selon elle, cette visite rappelle que les Sussex restent en mesure d’assurer des missions internationales d’envergure malgré leur départ de la Couronne en 2020.

Un apaisement privé envisagé entre les deux couples ?

La proximité de la princesse de Galles avec la Jordanie, qu’elle connaît depuis son enfance, a été soulignée dans le débat médiatique. Ingrid Seward a estimé que ce déplacement pouvait, symboliquement, ouvrir la voie à une « trêve personnelle » entre les deux couples, tout en précisant qu’une réconciliation privée ne signifiait pas un retour institutionnel des Sussex au sein de la monarchie : « Une trêve professionnelle est très improbable », a-t-elle déclaré.

Le voyage a eu lieu quelques jours après l’arrestation d’Andrew Mountbatten-Windsor à son domicile de Sandringham, pour « suspicion de faute professionnelle dans l’exercice de ses fonctions publiques ».