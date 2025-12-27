La suite après la publicité
Séisme de magnitude 7 au large de Taïwan

Un séisme de magnitude 7,0 a été enregistré au large de la côte est de Taïwan samedi 27 décembre, a indiqué l’Administration météorologique centrale de Taïwan. La secousse, survenue à 23h05, heure locale (15h05 TU), a été localisée en mer au large du comté de Yilan, au sud-ouest de Taipei, à une profondeur de 73 kilomètres (45 miles). Aucun blessé ni dégât n’ont été relevés dans l’immédiat, trois jours après une secousse de magnitude 6,1.

