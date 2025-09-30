Séisme de 6,9 au large des Philippines, pas de risque de tsunami

En Brève

Un séisme de magnitude 6,9 a frappé mardi 30 septembre au soir au large des côtes du centre des Philippines, a annoncé l’Institut d’études géologiques américain (USGS), révisant à la baisse une première estimation de magnitude 7. L’épicentre a été localisé à environ 11 kilomètres à l’est-sud-est de Calape, une municipalité de la province de Bohol qui compte près de 33 000 habitants. Le Centre d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique a précisé qu’aucun risque de tsunami n’était détecté. Les Philippines, situées sur la Ceinture de feu du Pacifique, connaissent une activité sismique régulière : si la plupart des secousses sont trop faibles pour être ressenties, des séismes puissants et destructeurs peuvent survenir de manière aléatoire.