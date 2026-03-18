Sécurité régionale: Fructueux Gbaguidi accueille jeudi les chefs d’état-major français et ivoirien

Cotonou s’apprête à accueillir deux figures majeures du commandement militaire ouest-africain et européen.

Les chefs d’état-major des armées de France et de Côte d’Ivoire sont attendus dans la capitale économique du Bénin demain jeudi 19 mars 2026 pour une visite officielle placée sous le signe de la coopération sécuritaire.

Selon les informations, le général d’armée aérienne Fabien Mandon, chef d’état-major des armées françaises, et le général d’armée Lassina Doumbia, chef d’état-major des forces armées ivoiriennes, séjourneront à Cotonou dans le cadre d’une mission de travail.

Cette visite s’inscrit dans la continuité des échanges militaires entre le Bénin et ses partenaires stratégiques. Elle vise à approfondir la concertation sur les enjeux sécuritaires de la sous-région, notamment face à la menace terroriste et aux défis croissants liés à la stabilité des États du Golfe de Guinée.

Au programme figurent plusieurs séances de travail avec la hiérarchie militaire béninoise. Les discussions porteront sur le partage d’expertise opérationnelle, la coordination des dispositifs de défense et l’évaluation des mécanismes de coopération existants.

Pour les autorités béninoises, cette rencontre de haut niveau confirme l’importance accordée au partenariat militaire international et à la consolidation des capacités nationales de défense dans un environnement sécuritaire de plus en plus exigeant.