Scrutin du 11 janvier 2026 : la CENA justifie le faible taux de participation des électeurs

Avec un taux de participation de 36,73 %, les élections du 11 janvier 2026 ont mobilisé moins de la moitié des électeurs inscrits. La CENA avance des facteurs structurels pour expliquer ce niveau de mobilisation.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a présenté, samedi 17 janvier 2026, les grandes tendances provisoires des élections législatives et communales du 11 janvier. L’un des chiffres marquants du scrutin reste le faible taux de participation, établi à 36,73 %.

Face à ce constat, le président de la CENA, Sacca Lafia, a apporté des éclairages sur les raisons de cette mobilisation limitée. Selon lui, ce taux peut paraître « tout naturellement plaqué », mais il s’explique avant tout par des réalités propres au système électoral béninois.

Parmi les principales explications avancées, figure le caractère non obligatoire du vote au Bénin. Chaque citoyen est libre de participer ou non aux élections, ce qui influe directement sur le niveau de participation.

Autre élément souligné par la CENA : la composition de la liste électorale nationale. Celle-ci intègre tous les citoyens béninois âgés de 18 ans et plus, sans distinction. « Que le citoyen ait l’intention de voter ou non, qu’il soit en mesure de le faire ou non, qu’il soit en déplacement ou non, tous figurent sur la liste électorale », a rappelé Sacca Lafia. Cette réalité, selon lui, a un impact mécanique sur le taux de participation.

Par ailleurs, au-delà des absences constatées dans les bureaux de vote, le président de la CENA a tenu à souligner que les électeurs ayant choisi de se rendre aux urnes ont pu voter librement, dans un climat de transparence, sans entraves particulières.

Selon les données officielles, le corps électoral comptait 7 834 608 électeurs inscrits. Au total, 2 877 773 citoyens se sont rendus aux urnes, ce qui correspond à un taux de participation de 36,73 %.