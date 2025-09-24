PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Scaf sans accord, la France prête à développer seule son futur avion de combat

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Tirs sur un centre de rétention pour migrants au Texas : un mort et deux blessés, selon la police

Ladakh (nord de l’Inde) : cinq morts lors d’une manifestation pour l’autonomie

Malawi: le président sortant Chakwera concède sa défaite à Peter Mutharika

Gaza : l’Italie dépêche la frégate Virginio Fasan pour d’éventuels secours

Royaume-Uni: un homme arrêté après la cyberattaque qui a perturbé plusieurs aéroports européens

L’intersyndicale : pas de réponse claire du Premier ministre aux travailleurs

Trump sur l’Ukraine ravive l’espoir de faire pression sur la Russie, selon Berlin

Le Kremlin : le rapprochement avec Washington donne des résultats quasi nuls

Typhon Ragasa s’abat sur le sud de la Chine

Reconnaissance de la Palestine par le Japon : bientôt actée

VOIR TOUS LES FLASHS

Mercredi 24 septembre, un responsable français a affirmé que la France est prête à développer seule un futur avion de combat si les discussions avec Berlin et Madrid sur le programme Scaf (Système de combat aérien futur) aboutissent à un échec. « Si on ne parvient effectivement pas à trouver d’accord sur une réorganisation du programme, la France saura faire un avion de chasse seule, ce qui ne veut pas dire en franco-français », a-t-il déclaré sous couvert d’anonymat, rejoignant la position de Dassault Aviation, chef de file industriel du projet pour la France.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!