Scaf sans accord, la France prête à développer seule son futur avion de combat

Mercredi 24 septembre, un responsable français a affirmé que la France est prête à développer seule un futur avion de combat si les discussions avec Berlin et Madrid sur le programme Scaf (Système de combat aérien futur) aboutissent à un échec. « Si on ne parvient effectivement pas à trouver d’accord sur une réorganisation du programme, la France saura faire un avion de chasse seule, ce qui ne veut pas dire en franco-français », a-t-il déclaré sous couvert d’anonymat, rejoignant la position de Dassault Aviation, chef de file industriel du projet pour la France.