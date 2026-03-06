Sarah Ferguson sans domicile fixe, hébergée par des amis très riches

Sarah Ferguson a quitté Royal Lodge, la résidence qu’elle occupait avec son ex-mari Andrew Mountbatten-Windsor, après la mise en ligne de nouveaux documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein dévoilant leur amitié. Depuis ces révélations, la mère de Beatrice et Eugenie d’York reste très discrète et aurait trouvé refuge chez des connaissances.

Après un séjour d’un mois dans une clinique en Suisse, elle s’était installée dans un centre de bien-être du comté de Donegal, en Irlande. Selon Page Six, elle ne dispose plus d’un domicile fixe et doit compter sur l’hospitalité d’amis pour se loger.

Le même média précise que parmi les personnes qui l’hébergent figure Priscilla Presley. D’autres relations auraient décliné de l’accueillir, estimant qu’elle est « trop radioactive » depuis la fuite de ses échanges de courriels avec Jeffrey Epstein ; une source a indiqué que beaucoup considèrent que « ce n’est pas le bon moment » et que fréquenter des personnes associées à Epstein semble inopportun.

Des soutiens qui se distancient et des perspectives de retour compromises

Plusieurs proches se seraient détournés d’elle, rendant la reconstruction plus délicate après les dernières révélations des autorités américaines. Par le passé, la monarchie lui avait souvent pardonné ses écarts en la réintégrant à des événements, mais elle paraît aujourd’hui reléguée, à l’instar de son ancien époux, au rang d’« persona non grata ».

L’auteure royale Ingrid Seward estime qu’on ne lui laissera cette fois aucune place, tandis qu’Andrew Lownie, auteur d’un ouvrage sur la maison d’York, juge qu’elle aura beaucoup de difficultés à se rétablir. Une amie interrogée par la presse a qualifié cette période de leçon de vie, précisant que Sarah Ferguson continue d’espérer se relever mais que cette affaire ne pourra pas simplement s’apaiser. Selon cette même source, elle est « vraiment affectée » par le traitement médiatique et réfléchit à son futur lieu de résidence.