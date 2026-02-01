Sarah Ferguson ne peut plus compter sur un logement permanent à Windsor

Sarah Ferguson, l’ancienne duchesse d’York, se retrouve sans logement permanent après la mise à l’écart de son ex-mari, le prince Andrew, dans le sillage des révélations sur ses liens avec le milliardaire condamné pour crimes sexuels Jeffrey Epstein. Selon les informations publiées par le Daily Mail et le Times, cette situation matérielle complique la vie de la membre de la famille royale, alors que les tensions autour de l’affaire Epstein continuent de peser sur les proches du prince.

Les révélations sur les contacts prolongés entre Andrew Mountbatten-Windsor et Jeffrey Epstein ont entraîné des conséquences importantes pour le prince : mise à l’écart des fonctions publiques et retrait progressif des honneurs et responsabilités au sein de la Couronne. Ces mesures ont aussi eu des répercussions directes sur le couple, qui vivait jusqu’alors au Royal Lodge, un manoir de trente pièces situé à Windsor. Selon le Daily Mail, l’ex-couple a été écarté de cette résidence et doit désormais revoir ses options de logement.

À 66 ans, Sarah Ferguson, surnommée « Fergie », refuse toutefois d’accompagner Andrew qui s’apprête à s’installer dans le Norfolk, à Marsh Farm. D’après des sources citées par la presse britannique, elle préfère rester dans la région de Windsor. Des proches décrivent son état comme « fragile » et estiment que les épreuves récentes ont été « mauvaises pour sa santé mentale », formule rapportée par le Daily Mail.

Sarah Ferguson : ses filles peuvent-elles l’accueillir chez elles ?

La presse britannique s’interroge aussi sur la possibilité pour les filles de Sarah Ferguson, les princesses Beatrice et Eugenie, de lui offrir un logement. Le Times rappelle que les relations entre la mère et ses filles restent « plus chaleureuses », mais qu’aucune offre de logement permanent n’a été formulée à ce jour. Beatrice réside dans les Cotswolds, tandis qu’Eugenie partage son temps entre le palais de Kensington et une villa au Portugal, ce qui complique la mise en place d’une solution familiale durable.

Selon les informations relayées, les deux princesses se sont proposées pour héberger leur mère de manière ponctuelle, sans toutefois évoquer de prise en charge à long terme ou d’installation définitive sous leur toit. La question du logement de Sarah Ferguson s’inscrit dans un contexte de réduction des prérogatives et de la visibilité publique du prince Andrew, dont l’éloignement progressif du cercle officiel de la famille royale a des conséquences pratiques sur les anciens arrangements résidentiels.

Les précisions publiées par le Daily Mail et le Times soulignent la complexité de la situation personnelle et matérielle de l’ancienne duchesse d’York, qui doit désormais adapter ses exigences immobilières après des années passées au sein des résidences liées à la famille royale. Elles ont proposé à leur mère de l’héberger ponctuellement, mais aucune solution permanente n’a été évoquée.

Article écrit en collaboration avec 6Médias.