Sarah Ferguson en larmes après les révélations sur son amitié avec Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson, au centre d’une tourmente médiatique depuis plusieurs semaines, a évité les caméras et les révélations concernant sa relation avec Jeffrey Epstein. D’après le Daily Mail, elle aurait trouvé un lieu de repli chez des amis où elle cherche à se remettre.

Andrew Mountbatten-Windsor a été interpellé le jeudi 19 février dans le cadre de l’enquête liée à Jeffrey Epstein. Outre des accusations d’infractions sexuelles, il est notamment reproché au frère de Charles III d’avoir transmis des documents confidentiels à Epstein. Ce nouvel épisode a de nouveau ébranlé son entourage, y compris Sarah Ferguson, citée dans le dossier plus large.

Depuis la parution des révélations, l’ex-épouse du prince se tiendrait à l’écart, chez les quelques personnes restées proches. Une source citée par le Daily Mail le 21 février indique qu’un départ discret à l’étranger serait possible mais nécessiterait organisation, moyens financiers et discrétion, des éléments dont elle ne disposerait pas. Un proche rapporte par ailleurs qu’elle pleure fréquemment et se montre très anxieuse, la qualifiant de fragile et naïve. Des amis redoutent qu’elle ne se fasse du mal. Dans l’espace public, ses filles, Eugenie et Beatrice, auraient adopté une certaine distance.

Un retour compromis et des répercussions sur les engagements

Eugenie, cofondatrice de l’association Anti-Slavery Collective qui lutte contre la traite sexuelle, est concernée par les retombées de l’affaire. Plusieurs voix demandent aux nièces du roi Charles III de renoncer à leurs œuvres et à leurs titres. Sarah Ferguson a, pour sa part, fermé « Sarah’s Trust » « jusqu’à nouvel ordre ». Le commentateur Richard Fitzwilliams estime que tout espoir de retour est vain. Une autre source évoque l’inquiétude quant à d’éventuelles nouvelles révélations.

Selon une personne proche d’Eugenie et de Beatrice, les deux princesses ont prévu une réunion de crise avec le roi Charles III. Elles sont confrontées à des allégations longtemps démenties par leur père, y compris des accusations d’agressions sexuelles portées par Virginia Giuffre. Le fait qu’il ait utilisé ses filles comme alibi avait provoqué l’indignation de Beatrice.

La commentatrice royale Ingrid Seward rapporte que les princesses seraient assaillies de doutes sur des éléments de leur passé familial — vacances, dépôts d’argent sur leurs comptes et souvenirs heureux — et se demanderaient désormais quelle était l’origine réelle de ces fonds. Elles seraient également en colère contre Sarah Ferguson et Andrew, s’interrogeant sur la manière dont leurs parents ont pu agir ainsi.