Samuel Eto’o voit Sadio Mané remporter le Ballon d’Or africain

Impressionné par son leadership et son rôle décisif dans le sacre du Sénégal à la CAN 2025, Samuel Eto’o estime que Sadio Mané mérite de remporter le trophée de Footballeur africain de l’année.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’ancien buteur camerounais Samuel Eto’o a estimé que Sadio Mané méritait de décrocher le trophée de Footballeur africain de l’année, au regard de son influence déterminante lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Déjà sacré en 2021 après avoir guidé le Sénégal vers son premier titre continental, l’attaquant d’Al-Nassr a de nouveau marqué de son empreinte la CAN 2025. Leader offensif et figure centrale du vestiaire, Mané a joué un rôle majeur dans le sacre des Lions de la Teranga, vainqueurs du Maroc (1-0) en finale.

Dans un entretien accordé à France 24, Samuel Eto’o a salué l’impact du Sénégalais, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. L’ancien capitaine des Lions Indomptables a notamment mis en avant l’attitude de Mané dans les moments de tension, notamment après le penalty accordé au Maroc en fin de rencontre.

« C’est un honneur pour moi de le compter parmi mes amis, et son rôle dans la victoire de son équipe a été exceptionnel », a confié Eto’o. Avant d’ajouter : « J’espère qu’il remportera à nouveau le titre de Joueur africain de l’année, car ce qu’il a accompli, et notamment ses actions lors de la finale, illustrent les qualités d’un véritable leader. »



