Samuel Étienne : sa résidence secondaire est située sur la presqu’île de Quiberon

Le 24 février 2026, lors de son audition devant la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, Samuel Étienne a annoncé qu’il avait quitté France Télévisions via une rupture conventionnelle après dix-sept ans d’ancienneté, décrivant ce départ comme un « choix contraint« . Parallèlement, le journaliste continue d’animer Questions pour un champion, désormais rémunéré à la pige par le producteur Fremantle, et cultive depuis longtemps un refuge personnel sur la presqu’île de Quiberon, dans le Morbihan.

Entendu aux côtés du journaliste Hugo Clément, Samuel Étienne a détaillé les étapes qui ont conduit à sa séparation d’avec le groupe public. Il a expliqué que la direction de France Télévisions lui avait demandé il y a trois ans de quitter le groupe et lui avait d’abord suggéré de démissionner. Face à cette proposition, il affirme avoir refusé et engagé des discussions qui, selon ses propos, ont été « pas très agréables » et ont duré près de deux ans avant de déboucher sur une rupture conventionnelle, finalisée il y a un an.

Sur son statut professionnel, il a précisé qu’il n’est plus salarié de France Télévisions : il travaille pour Questions pour un champion via Fremantle, qui lui propose un contrat à chaque semaine de tournage pour deux épisodes hebdomadaires. « Fremantle me propose un contrat chaque semaine, que j’accepte ou que je n’accepte pas. Jusqu’à présent, je l’ai accepté« , a-t-il déclaré devant les députés.

Un refuge breton et des racines familiales à Quiberon

Hors des plateaux, Samuel Étienne puise son équilibre sur la presqu’île de Quiberon, territoire souvent associé à la thalassothérapie et aux cures marines. Il a évoqué la plage du Goviro et la proximité d’instituts marins réputés, rappelant qu’il fréquente cette côte depuis l’adolescence : sa famille y possédait un appartement où il a passé « toutes [ses] vacances d’adolescent« .

Dans ses interventions, il a décrit Quiberon comme un lieu apaisant et intime : « Si je devais donner une définition du paradis, ce serait ça« , a-t-il confié à la presse régionale. Il a raconté entendre, depuis l’appartement familial, « le bruit de l’eau sur le sable« , expérience sensorielle qui participe, selon ses mots, à l’attachement pour cet endroit.

Géographiquement, la presqu’île présente des contrastes marqués : la Côte sauvage à l’ouest, falaises et rochers battus par les vents ; à l’est, une baie plus abritée où se situe le port de Port-Haliguen ; au sud, la pointe du Conguel et le phare de la Teignouse. Ces éléments du paysage sont régulièrement évoqués par le journaliste lorsqu’il décrit son rapport au lieu.

À Paris, il continue d’assurer des activités professionnelles intenses, entre matinale sur Franceinfo, tournages et directs sur Twitch, tout en rappelant ses contraintes familiales et financières : « J’ai deux enfants, j’ai un crédit immobilier comme tout le monde. Il faut que j’aie des sous tous les mois pour payer tout ça« , a-t-il dit en live.

Samuel Étienne a également exprimé son souhait de revenir vivre à Quiberon à la retraite et a conservé le rêve d’habiter « un phare rempli de livres« , projet qu’il a qualifié comme le seul de son enfance qu’il n’a pas encore réalisé.