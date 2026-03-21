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Bénin

Salaire aux artistes au Bénin: ce que propose Romuald Wadagni pour structurer le secteur culturel

La question de la précarité des artistes s’est invitée dans le débat politique béninois. En présentant sa vision pour le secteur culturel, Romuald Wadagni a annoncé un projet inédit : la mise en place d’un mécanisme de rémunération régulière pour certains artistes, avec l’ambition affichée de professionnaliser durablement la création artistique au Bénin.

Edouard Djogbénou
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CULTURE
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Romuald Wadagni - Candidat de la mouvance présidentielle à présidentielle d'Avril 2026 au Bénin
Romuald Wadagni - Candidat de la mouvance présidentielle à présidentielle d'Avril 2026 au Bénin
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L’annonce intervient dans un contexte où la majorité des artistes vivent de revenus irréguliers, dépendants des cachets ponctuels, des soutiens privés ou d’initiatives personnelles. Le projet porté par Romuald Wadagni vise à rompre avec cette instabilité structurelle en instaurant une forme de salaire sur plusieurs années, destiné à permettre aux bénéficiaires de se consacrer pleinement à leur travail de création.

Selon les explications données, le dispositif ne concernerait pas l’ensemble des artistes mais une sélection restreinte, choisie à l’issue d’un processus présenté comme rigoureux et transparent. Les artistes retenus bénéficieraient d’une rémunération régulière, conditionnée à des engagements précis en matière de production, de diffusion et de contribution au rayonnement culturel national.

L’objectif est de passer d’une logique d’aide ponctuelle à une véritable politique d’accompagnement sur la durée.
Au-delà de l’aspect financier, le projet prévoit un encadrement plus large. Il est notamment question de renforcer les liens entre les artistes et des structures culturelles, au niveau national comme international, afin de favoriser la diffusion des œuvres et l’insertion des créateurs béninois dans des réseaux professionnels.

Des résidences artistiques réparties sur l’ensemble du territoire sont également envisagées, dans une volonté de décentralisation de l’offre culturelle et de dynamisation des pôles régionaux.
À travers cette initiative, Romuald Wadagni entend poser les bases d’un secteur culturel mieux structuré, capable de générer des emplois et de contribuer à l’économie nationale. Le projet ambitionne aussi de renforcer l’image du Bénin comme un espace de création actif et compétitif sur la scène africaine et internationale.

Reste que l’annonce marque un tournant dans le discours politique sur la culture. En plaçant la rémunération des artistes au cœur du débat, le projet ouvre une réflexion plus large sur la reconnaissance du travail artistique comme activité professionnelle à part entière, et non comme une vocation condamnée à la précarité.

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