Sabastian Sawe s’impose au marathon de Berlin

Le Kényan Sabastian Sawe a remporté dimanche matin le marathon de Berlin en 2h02:16, signant sa troisième victoire en autant de participations sur la distance des 42,195 km, après Valence (décembre 2024) et Londres (avril 2025).

Sawe a couru pendant vingt-cinq kilomètres au rythme du record du monde de son compatriote Kelvin Kiptum (2:00:35), mais, resté seul sans meneur d’allure dès le 24e kilomètre, il a lâché prise en fin de parcours et a terminé à 1 min 40 s du temps de Kiptum, décédé en février 2024 dans un accident de la route.