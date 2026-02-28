Ruthie Henshall publie un livre et revient sur sa relation avec le prince Edward

L’ancienne compagne du prince Edward annonce la sortie prochaine d’un livre autobiographique dans lequel elle dit vouloir revenir sur « la douce-amertume du premier amour ».

Ruthie Henshall, figure des comédies musicales londoniennes, signe The Showgirl and the Prince. Dans cet ouvrage, l’actrice raconte leur liaison, évoquant notamment des visites au palais de Buckingham et des rencontres autour d’un thé à Windsor avec la reine Elizabeth II. Elle affirme avoir retrouvé des journaux intimes commencés dans les années 1980 ainsi que des lettres du prince Edward, et avoir réalisé la valeur de cette période de sa vie, a-t-elle confié au Telegraph. L’artiste a 58 ans.

Au moment de leur rencontre, Henshall travaillait au West End comme choriste dans Cats d’Andrew Lloyd Webber. Leur relation a pris fin en 1993. Si elle assure entretenir de bonnes relations avec le duc et la duchesse d’Édimbourg, la chanteuse s’est parfois montrée moins discrète en interview, déclarant notamment avoir « couché dans les chambres » du palais de Buckingham. Ces confidences, jugées indiscrètes, interviennent dans un contexte tendu pour la famille royale et pourraient provoquer des réactions.

Arrestation d’Andrew Mountbatten-Windsor : Charles III autorise l’accès aux dossiers du palais

Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté le jour de son 66e anniversaire et se retrouve au centre d’une procédure judiciaire qui agite le Royaume-Uni. Il est soupçonné de manquements répétés liés à l’exercice de ses fonctions publiques, et son interpellation a relancé les questions sur ses liens passés avec le financier américain Jeffrey Epstein, condamné pour crimes sexuels sur mineurs et décédé en 2019.

Conduit au commissariat d’Aylsham, il a été entendu pendant onze heures avant d’être remis en liberté sans mise en examen à ce stade. Selon The Observer, le roi Charles III aurait exceptionnellement donné son feu vert pour que la police consulte l’ensemble des dossiers conservés à Buckingham Palace au sujet de son frère, une mesure inhabituelle dans l’histoire récente de la monarchie.