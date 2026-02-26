Russie : Moscou affirme avoir remis 1 000 dépouilles de soldats ukrainiens à Kiev

La Russie a annoncé avoir remis à Kiev environ 1 000 dépouilles présentées comme appartenant à des soldats ukrainiens, a indiqué un conseiller du Kremlin sur son canal Telegram le 19 août 2025. Le responsable russe a précisé que cette remise s’inscrivait dans le cadre des échanges humanitaires décidés lors des négociations tenues à Istanbul. ([tass.com](https://tass.com/politics/2004679?utm_source=openai))

Côté ukrainien, les autorités ont confirmé la réception des corps et ont annoncé l’ouverture immédiate d’un travail médico-légal pour tenter d’identifier les victimes et informer les familles. Les opérations mobilisent des équipes de la police scientifique, du ministère de l’Intérieur et d’autres agences spécialisées afin d’établir d’éventuelles correspondances avec les listes de disparus et les prélèvements ADN. ([aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2025/6/15/russia-returns-bodies-of-1200-more-ukrainians-as-part-of-pow?utm_source=openai))

Ce transfert s’inscrit dans une série d’échanges intervenus depuis les pourparlers de juin 2025 à Istanbul, où Moscou et Kiev avaient convenu d’organiser des rapatriements massifs de restes et d’échanger aussi des prisonniers et blessés. Les autorités russes ont indiqué à plusieurs reprises qu’elles remettaient périodiquement des groupes de dépouilles en application de cet accord. ([theguardian.com](https://www.theguardian.com/world/2025/jun/14/ukraine-war-briefing-kyiv-repatriates-more-bodies-of-fallen-soldiers-amid-major-exchange-with-russia?utm_source=openai))

Les déclarations officielles montrent cependant un fort déséquilibre entre les deux camps : Moscou affirme avoir restitué de nombreux corps tandis que les transferts en sens inverse restent très limités selon les sources russes, ce qui alimente des reproches mutuels sur la mise en œuvre de l’accord. ([tass.com](https://tass.com/politics/2004679?utm_source=openai))

Démarches médico-légales et portée humanitaire

Face à l’ampleur des rapatriements, les services ukrainiens insistent sur la complexité de l’identification : il s’agit d’un processus long et délicat qui combine autopsies, analyses ADN et recoupements administratifs pour confirmer l’identité des morts avant toute remise aux familles. Les autorités ont souligné la nécessité de garanties sur la chaîne de conservation des corps et sur la transparence des procédures. ([apnews.com](https://apnews.com/article/d28af5537802c3fa90c06138bceb3f2b?utm_source=openai))

Pour les proches, chaque livraison de dépouilles suscite à la fois soulagement et douleur : la perspective d’un enterrement digne s’accompagne des questions sur les circonstances de la mort et sur les nombreux disparus encore non retrouvés. Les retours de corps constituent l’un des rares volets humanitaires concrets issus des pourparlers entre Moscou et Kiev, alors que les combats et les tensions diplomatiques persistent. ([theguardian.com](https://www.theguardian.com/world/2025/jun/14/ukraine-war-briefing-kyiv-repatriates-more-bodies-of-fallen-soldiers-amid-major-exchange-with-russia?utm_source=openai))

Les autorités ukrainiennes ont averti que l’identification pourrait prendre plusieurs semaines selon l’état des restes et la disponibilité des expertises, et qu’elles publieront les résultats au fur et à mesure afin d’informer les familles et la société. Entre-temps, les organisations humanitaires et judiciaires suivent de près ces opérations pour s’assurer du respect des normes internationales en matière de traitements des dépouilles et d’assistance aux familles. ([apnews.com](https://apnews.com/article/d28af5537802c3fa90c06138bceb3f2b?utm_source=openai))